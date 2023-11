Slováci si nedôverujú a majú problém sa odprezentovať, podľa sociológa to pramení z nedôvery v samých seba

Ak Slovensko v niečom zaostáva za okolitými krajinami, je to nedôvera v samých seba, neochota či neschopnosť sa odprezentovať. Sociológ Michal Vašečka si myslí, že každý z nás má čo ponúknuť.

Presvedčení o svojej podpriemernosti

Problém je však podľa neho to, že Slováci sami seba presvedčili o svojej podpriemernosti. Počet ľudí, ktorí nevedia uviesť nič výnimočné a zaujímavé, čím by Slováci vynikali, je podľa Vašečku stále vysoký, ide o viac ako polovicu populácie. Slováci si v skutočnosti veria, no len v osobnom živote, a boja sa to odprezentovať.

„Mnohí ľudia nevedia uviesť, čím sú špecifickí. Nielen to, na čo by mali byť hrdí, lebo to zaváňa nacionalizmom alebo nejakým typom vlastenectva, ale ani to, čo ich špecifikuje a robí výnimočnými,“ povedal Vašečka na štvrtkovej tlačovej konferencii, ktorú organizovala spoločnosť Billa.

Dáta z výskumu

Podľa sociológa si ľudia neveria, nemyslia si, že sú moderní, nemyslia si, že sú až kultúrni alebo vzdelaní. Tvrdí, že je to o sebapercepcii, o tom, ako sami seba vnímajú.

„Dáta, ktoré hovoria o kultúrnom pozadí, hovoria o tom, že krajina moderná je. Ide skôr o zmenu percepcie samých seba ako o nevyhnutnosti veľa meniť v samotnej krajine,“ myslí si Vašečka.

Sociológa zároveň príjemne prekvapili dáta z výskumu, ktoré pre iných nemusia byť až také presvedčujúce. Pri otázke, či ľudia vedia uviesť „éčka“ (ľudový názov pre látky, ktoré sa pridávajú do potravín, pozn. SITA), to zvládlo 18 percent z opýtaných.

Zopakovanie výskumu

„Vy si teraz poviete, ale to je pomerne málo. To sú však ľudia, ktorí si spontánne spomenuli na niečo a vedeli to pomenovať. To vôbec nie je tak málo,“ myslí si sociológ. Spoločnosť sa veľmi rýchlo modernizuje a niektorým veciam možno rozumie lepšie, ako by človek čakal.

Tvrdí, že takýto výskum bude potrebné zopakovať o niekoľko rokov neskôr. Vašečka je presvedčený, že počet ľudí, ktorí budú spontánne vedieť uvádzať „éčka“, prudko vzrastie.

Ľudia podľa sociológa zároveň niektoré všeobecné témy o prechode krajiny k neskorej modernej možno nezvládajú, no v praktickej rovine sa orientujú veľmi dobre.

„Pred asi 15 rokmi sa niektorí veľmi báli prechodu z analógu na digitál. Urobil sa výskum o tom, koľko ľudia vedia o prechode. Obyčajní ľudia, bez vzdelania, seniori vedeli prekvapujúco veľa,“ priblížil.

Každý piaty Slovák sa považuje za výnimočného

Väčšina Slovákov pokladá samých seba za priemerných a každý piaty Slovák sa považuje za výnimočného. Údaje vyplývajú z prieskumu Expertnosť a kvalita agentúry 2muse, ktorý si dala vypracovať spoločnosť Billa.

Prieskum bol realizovaný v októbri tohto roku na vzorke 506 respondentov. K dnešnému sebahodnoteniu obyvateľov podľa spoločnosti Billa prispievajú aj storočia v područí iných národností či nedozretá demokracia.