Slováci sa na Nemeckom pohári postavia Lotyšom. Z kádru vypadol Kňažko, nie je to jediná zmena - VIDEO

Slovenskí hokejisti zvládli vstup do novej a dôležitej sezóny. Vo februári 2026 sa predstavia na zimných olympijských hrách v Taliansku, kde budú obhajovať bronzové medaily.
Prvou previerkou bol ako zvyčajne Nemecký pohár. V meste Landshut si už stihli zmerať sily s Rakúskom, keď po dominantnej prvej tretine viedli vysoko 5:0. Napokon Slováci dokráčali, respektíve dokorčuľovali k víťazstvu 6:2.
Druhý súboj však bude zrejme o čosi vyrovnanejší, súperom budú Lotyši. Tí na úvod nestačili na domácich Nemcov 1:4. Zápas sa začne v nezvyčajne skorom čase v sobotu 8. novembra od 11.00 h.
Jasná prehra z MS
Na ostatnom svetovom šampionáte im hokejisti spod Tatier podľahli 1:5, majú im teda čo vracať. Podarilo sa to už proti Rakúsku, keďže aj s nimi Slováci na MS 2025 prehrali.
Skvelý úvod na Nemeckom pohári! Po bezchybnej prvej tretine sme napokon zdolali Rakúsko 6:2
Gro lotyšského kádra tvoria približne rovnakí hráči ako na svetovom šampionáte na čele s Kasparsom Daugavinšom, ktorý si kedysi obliekal dres extraligových Michaloviec.
Pokiaľ chcú Pobalťania pomýšľať na triumf na celom turnaji, musia bezpodmienečne vyhrať. Tomu im však budú chcieť slovenskí hokejisti zabrániť a naopak, chcú si zapísať druhú výhru na Nemeckom pohári. Obhajujú 1. miesto spred roka.
Nešťastné zranenie
Slováci však prišli o dôležitého a perspektívneho 23-ročného obrancu Samuela Kňažka. V druhej tretine zápasu proti Rakúsku sa mu puk nešťastne odrazil od korčule a privodil mu zlomeninu kostičky v členku.
Slováci štartujú dôležitú olympijskú sezónu. Nemecký pohár obhajujeme a Rakúšanom máme čo vracať - VIDEO
Na podujatí tak dohral, chýbať bude aj svojmu zamestnávateľovi HC Vítkovice. Hoci stretnutie so západnými súpermi dokázal silou vôle dokončiť, viac si už nezahrá.
Doba liečenia sa predpokladá na šesť až osem týždňov, čiže decembrový domáci turnaj nestihne. Môže dokonca prísť aj o ZOH. Operácia však nutná zrejme nebude a verí, že sa do tohto športového sviatku dá dokopy a dočká sa nominácie.
Zahrajú si aj ďalší
Zápas s Lotyšskom bude na Nemeckom pohári posledný aj pre dvojicu Martin Faško-Rudáš a Michal Ivan. Netrénoval Marek Hrivík, no chýbať by zrejme nemal.
Obuť korčule by si mali a ľad v Landshute by si mohli vyskúšať Dávid Romaňák, Matúš Hlaváč, Šimon Petráš a Oleksij Myklucha. Zatiaľ však nie je jasné, kedy naskočia do zápasového rytmu.
Trénersky štáb na čele s Vladimírom Országhom sa rozhodnú až v deň jednotlivých duelov. V nedeľu 9. novembra sa Slováci postavia ešte Nemcom.
Ramsay neváhal opäť prísť na Slovensko: Cítim sa vynikajúco, budem tam, kde má budú potrebovať - FOTO
Príjemným prekvapením ženskej časti podujatia boli vystúpenia ženskej hokejovej reprezentácie Slovenska. Zvládli úvodné dva súboje s Maďarskom (3:2) a Francúzskom (2:1).
Od 19.00 h si zmerajú sily s domácimi Nemkami a v prípade akéhokoľvek slovenského víťazstva sa stanú víťazkami celého turnaja.