Slováci sa ani po reforme o svojich 13 miliárd úspor v druhom pilieri stále príliš nezaujímajú

Ako si sporitelia môžu upraviť nové pravidlá?

Tohtoročné leto je v znamení štartu postupného presúvania miliárd eur úspor Slovákov na dôchodkových účtoch, ktoré bude trvať až do konca roku 2025. Dôvodom je nová reforma rezortu práce týkajúca sa sporenia v druhom dôchodkovom pilieri v dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). Zmeny sa týkajú najmä prvopoistencov a neaktívnych sporiteľov. Podľa odborníkov sa však o svoj dôchodok v II. pilieri aj po avizovanej reforme aktívne zaujíma len málo Slovákov. Ak vám novonastavená stratégia nevyhovuje, finančný odborník Michal Ďuriš radí, ako sa dá upraviť.

Najväčšou novinkou reformy druhého piliera je tzv. predvolená investičná stratégia. Je určená zákonom a predstavuje rozloženie úspor medzi dlhopisový garantovaný a indexový negarantovaný fond v závislosti od veku sporiteľa. Štát ľudí sporiacich v garantovaných fondoch nariadil DSS-kám presunúť do predvolenej investičnej stratégie. Táto reforma sa dotkne podľa údajov ADSS viac ako 706-tisíc sporiteľov v druhom pilieri. Presun úspor v objeme 3,7 miliardy eur z dlhopisových do indexových fondov sa začal k 1. júlu 2023 a skončí sa do konca roka 2025.

„Mnohí z klientov si nevšimli alebo neprečítali výročné listy, ktoré dostali začiatkom roka od svojej DSS. Správcovské spoločnosti ich vopred v listoch upozorňovali na presun úspor podľa reformy, sporitelia tak mali čas do konca mája 2023 presun zrušiť. Napriek zatiaľ najväčšej reforme druhého piliera sa nás klienti na to, ako to ovplyvní ich dôchodok v budúcnosti, sami od seba zatiaľ príliš nepýtajú. Reakcia ľudí na najnovšie zmeny II. piliera je minimálna. Svedčia o tom vyhlásenia väčšiny DSS a zmluvných partnerov, s ktorými spolupracujeme,“ dodáva Michal Ďuriš, partner sprostredkovateľskej spoločnosti Umbrella Group v Bratislave.

Foto: Umbrella Group

Iba minulý rok pritom do fondov DSS poslali obyvatelia Slovenska nezanedbateľnú sumu vyše 1,1 miliardy eur. Dôchodkové správcovské spoločnosti tak aktuálne spravujú investície ľudí v hodnote takmer 13 miliárd eur. Počet ľudí v II. pilieri vlani dosiahol 1,73 milióna a ďalej rastie. Po jednoduchom prepočte zistíme, že len v minulom roku si každý Slovák v II. pilieri odložil na budúcnosť v priemere vyše šesťsto eur, teda 50 eur mesačne.

Aké zmeny môžu poistenci po reforme upraviť podľa seba?

Rýchlosť presunu úspor sa dá prenastaviť

Hoci je podľa Michala Ďuriša reforma pre sporiteľov nastavená viac-menej prospešne, v individuálnych prípadoch môžu byť nespokojní: „Napríklad, ak chcú zostať v konzervatívnejšom, teda dlhopisovom nastavení sporenia a nechcú ísť do rizikovejších fondov. Alebo, naopak, sú dynamickejší než ich DSS a svoje úspory chcú presunúť do indexových – akciových fondov rýchlejšie než do roku 2025. V oboch prípadoch je možné do presunu zasiahnuť prostredníctvom svojho elektronického konta v DSS a upraviť nastavenie podľa svojich predstáv. Samozrejme, v rámci možností legislatívy,“ vysvetľuje Michal Ďuriš,

Klient môže presun úspor na rýchlejší než do konca roku 2025 nastaviť jednorazovo alebo postupne. Nevýhodou postupného presunu je, že klient musí manuálne na mesačnej báze nastavovať svoje platby v elektronickom konte. Rýchlejší presun nie je možné v tomto prípade nastaviť automaticky. Nevýhodou jednorazového presunu zase môže byť zlé načasovanie presunu vzhľadom na vývoj na trhu.

Rýchlosť presunu úspor medzi fondmi majú DSS nastavené rôzne. Harmonogramy sú zverejnené na webstránke Asociácie dôchodkových správcovských spoločností: https://www.adss.sk/zmeny-v-druhom-pilieri

Prvopoistenci majú šesť mesiacov na výber DSS

Štát podľa novely od 1. mája tohto roka automaticky zaraďuje do II. piliera aj prvopoistencov. Týka sa to najmä mladých ľudí do 40 rokov, ktorí skončili školu a začali prvýkrát pracovať. No patria medzi nich aj osoby, ktoré doposiaľ pracovali v cudzine, či stredoškoláci, ktorí sa zamestnali na dohodu o pracovnej činnosti.

Ak si prvopoistenci do šiestich mesiacov nevyberú sami DSS-ku, určí správcu dôchodkového účtu Sociálna poisťovňa. A ktorú DSS si vybrať? Ideálne je urobiť si rešerš výkonnosti jednotlivých penzijných fondov alebo sa obrátiť s výberom DSS na odborníkov – finančných sprostredkovateľov. Prehľady pravidelne zverejňuje napríklad rezort práce na svojej webstránke či weby komerčných subjektov.

Či už si správcu investícií do súkromného dôchodku v druhom pilieri vyberiete sami alebo to necháte na Sociálnu poisťovňu, ako prvopoistenec máte možnosť sa z tejto zmluvy vyviazať do dvoch rokov a z druhého piliera vystúpiť.

Aj automatická zmena nastavenia fondov po päťdesiatke sa dá korigovať

Aby sa investícia na dôchodok zhodnotila čo najviac, štát správcom dôchodkových fondov predpísal novú stratégiu investovania – viac investícií do akciových trhov v prvých rokoch sporenia. Na začiatku sporenia tak pôjdu všetky peniaze sporiteľa do indexového fondu, ktorý je rizikovejší, ale v dlhodobom horizonte prináša vyšší výnos než dlhopisové fondy.

Po dovŕšení 50 rokov veku však bude DSS zhodnotený majetok povinne postupne presúvať do garantovaného fondu, ktorý investuje do bezpečnejších, ale menej výnosných dlhopisov. Investičná stratégia reflektuje princíp, že do veku 50 rokov by mali byť všetky úspory v indexovom fonde, ktorý zarába viac. Po dosiahnutí päťdesiatich rokov sporiteľa sa pomerné zastúpenie indexového fondu v jeho majetku znižuje o štyri percentá ročne. Spomínaná hranica 50 rokov sa bude každý rok zvyšovať spolu so zákonným rastom veku odchodu do dôchodku.

„Ak sa vás veková hranica týka, ale s reformovaným presunom úspor do garantovaného – dlhopisového fondu nesúhlasíte, jediné, čo môžete v rámci schválenej legislatívy urobiť, je požiadať o zníženie tohto presunu zo 4 % na 2 % ročne,“ radí Michal Ďuriš.

V pôvodnom systéme bol plán postupného presunu úspor do garantovaného – dlhopisového fondu po päťdesiatke nastavený konzervatívnejšie, a to na 10 % ročne. Sporitelia mohli žiadať o zníženie na 5 %. Ak mal niekto aktivované zníženie pomeru v starom systéme, v novom to bude mať nastavené tiež.

„Reforma II. piliera priniesla množstvo zmien, ktoré môžu byť náročné aj pre samotných sporiteľov. Najlepšia stratégia je poradiť sa o prípadných zmenách v sporení s odborníkom – skúseným finančným sprostredkovateľom,“ uzatvára Michal Ďuriš.

Pozn.: * Údaje Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

