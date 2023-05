Slováci prehrali aj s Američanmi, šancu na postup majú aj z tretieho miesta v skupine

Slovenská reprezentácia futbalistov do 20 rokov má za sebou už ja záverečné tretie vystúpenie v základnej B-skupiny na svetovom šampionáte futbalistov hráčov tejto vekovej kategórie v Argentíne, zverenci trénera Alberta Rusnáka podľahli rovesníkom z USA 0:2.

Po zmene strán ukázali, že vedia hrať

S bilanciou jednom víťazstvo a dve prehry a skóre 5:4 skončili mladí Slováci v tabuľke na 3. priečke, do vyraďovacej časti postúpili výbery USA a Ekvádora.

„Výkon v súboji proti Američanom nebol najmä v prvom polčase dobrý, pretože sme pôsobili veľmi zakríknuto a bez sebavedomia. Súper má kvalitu aj výborných hráčov. Po zmene strán sme ukázali, že vieme hrať futbal, ale chýbali detaily, na ktorých ešte treba pracovať,“ zhodnotil hlavný kouč Rusnák piatkový zápas vo videu na web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Teoretickú nádej na prienik ďalej majú ešte aj slovenskí futbalisti, musia však počkať na vývoj v ďalších skupinách, keď do osemfinále sa dostanú aj štyri najlepšie tímy z tretích miest.

Je zbytočné kalkulovať

„Neostáva nám už nič iné iba čakať. Je zbytočné kalkulovať. Keď si to máme zaslúžiť, tak tam budeme. Ak nie, tak výsledky sa otočia proti nám a v nedeľu pôjdeme domov,“ doplnil tréner.

Slovenskí hráči sa po stretnutí zhodli, že im nohy zväzovala prílišná nervozita a hoci pred súbojom mali všetko vo svojich rukách, pokazili si to sami a teraz budú nervózne čakať na výsledky v ostatných skupinách.

„Bol to náročný zápas a v prvom polčase to z našej strany nebolo dobré. V druhom sme sa zlepšili a ukázali sme slovenské bojovné srdce,“ komentoval po prehre brankár Adam Hrdina.

„Nevyvarovali sme sa chybám a to nás stálo zápas,“ pokračoval obranca Nicolas Šikula.

Podľa stredopoliara Lea Sauera tím SR hral v prvom polčase trochu alibisticky. „V druhom polčase sa to zlepšilo a je škoda, že sme tak nehrali aj v prvom. Možno by to dopadlo inak,“ poznamenal najmladší člen slovenského výberu.