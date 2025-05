Slováci dôverujú samospráve. Až 90 percent občanov je za to, aby regióny mali väčšiu kontrolu nad eurofondmi

Regióny by mali mať väčšiu kontrolu nad eurofondmi podľa 90 percent občanov Slovenska. Vyplynulo to z prieskumu, ktorý pre združenie Samosprávne kraje Slovenska – SK8 robila agentúra NMS. Výsledky prezentoval predseda združenia a trnavský župan Jozef Viskupič.

Výsledky prieskumu podľa neho potvrdzujú, že obyvatelia SR dôverujú samospráve a očakávajú, že samospráva a samosprávne kraje budú mať väčší vplyv na rozhodovanie o investíciách a verejných službách, ktoré obyvateľom doručujú. Agentúra vykonávala prieskum v apríli na vzorke 1 016 respondentov.

Decentralizácia sa javí ako jediná dobrá cesta

Prieskum ukázal, že 90 percent občanov je za to, aby mali regióny väčšiu kontrolu nad eurofondmi, ich implementáciou, čerpaním a zadávaním jednotlivých priorít. 61 percent občanov plne podporuje väčšiu kontrolu krajov, 29 percent podporuje väčšiu kontrolu krajov aj s dohľadom vlády SR, pričom iba štyri percentá respondentov hovorí o tom, že rozhodovanie o eurofondoch má byť výlučne v rukách vlády SR.

„Decentralizácia sa teda z pohľadu prieskumu verejnej mienky aj z pohľadu vôle obyvateľov javí ako jediná dobrá cesta, ako zabezpečiť, že eurofondy budú slúžiť reálnym potrebám ľudí a nie politickým záujmom alebo politickým prekáračkám,“ uviedol Viskupič a upozornil, že to nie je len o objeme vyčerpaných prostriedkov, ale regióny podľa neho dokážu zabezpečiť aj zmysluplnosť ich čerpania, aby peniaze nešli na nezmysly.

Čo považujú obyvatelia obcí a miest za najdôležitejšie?

Prieskum ďalej odhalil, čo obyvatelia obcí a miest považujú za najdôležitejšie. Najdôležitejšou oblasťou, kam by podľa občanov Slovenska mala byť smerovaná hlavná investičná snaha, je zdravotná starostlivosť, ktorú uviedlo 70 percent respondentov. To, že je potrebné investovať do diaľníc, regionálnych ciest a mostov si myslí 46 percent opýtaných.

Sociálna pomoc a služby sú dôležité podľa 39 percent opýtaných a podľa 37 percent občanov Slovenska je potrebné investovať do vzdelávania a školstva. Železničnú infraštruktúru ako prioritu uviedlo 13 percent účastníkov prieskumu, kultúru a ochranu historického dedičstva 11 percent a športovú infraštruktúru uviedlo desať percent opýtaných.

Najbližšie k ľuďom sú práve starostovia, primátori a župani

Viskupič priblížil, že ľudia v Košickom kraji kládli v prieskume najväčší dôraz na dopravnú infraštruktúru, v Baskobystrickom kraj zasa na sociálne služby a v Bratislavskom kraji na vzdelávanie. Zdravotníctvo bolo kľúčové pre respondentov vo všetkých krajoch.

„Myslím, že najbližšie k ľuďom sú práve starostovia, primátori a župani. Preto dokážeme aj efektívnejšie rozhodovať o tom, kam eurofondy smerovať. 80 percent verejných služieb doručuje práve samospráva. Ak sa budeme navzájom počúvať, tieto dáta vie využiť aj vláda, aby eurofondy smerovala zmysluplnejšie, rýchlejšie, a tam, kde to je potrebné,“ zdôraznil Viskupič.

Najurgentnejšiu opravu potrebujú regionálne cesty a mosty

Prieskum ďalej ukázal, že ak ide o dopravnú infraštruktúru, najurgentnejšiu opravu potrebujú regionálne cesty a mosty. Myslí si to 69 percent oslovených občanov Slovenska. Štátne cesty potrebujú opravu podľa 13 percent opýtaných, 11 percent uviedlo diaľnice a rýchlostné cesty a železničné trate potrebujú urgentnú opravu podľa 7 percent účastníkov prieskumu.

Najväčší problém podľa slov Viskupiča vnímajú ľudia v Banskobystrickom a Košickom kraji. Vyjadrujú dokonca obavy o bezpečnosť. Viskupič podotkol, že ide o komunikácie, ktoré sú v správe samosprávnych krajov, no ich stav si vyžaduje zásadné investície, ktoré presahujú rozpočty samospráv. Preto je podľa neho nevyhnutné financovanie z eurofondov a národných zdrojov.

SK8 vyzýva vládu na rešpektovanie samoprávnych krajov

Výsledky prieskumu ďalej ukázali, že 72 percent občanov Slovenska nesúhlasí s tým, aby vláda SR zasahovala do rozpočtov samospráv bez predchádzajúcej diskusie. „Združenie SK8 opakovane upozorňuje, že finančná autonómia samospráv je základom pre zabezpečovanie kvalitných verejných služieb. Kraje si zaslúžia rešpekt a stabilitu, aby mohli poskytovať kvalitné služby,“ uviedol Viskupič.

SK8 súčasne vyzýva vládu, aby podporila a rešpektovala samosprávne kraje, keďže aj prieskum potvrdil, že ak ide o eurofondy, občania krajom dôverujú. SK8 preto podporuje decentralizáciu eurofondov pre ich efektívne využitie, investície do zdravotníctva, ciest, sociálnych služieb a vzdelávania, a transparentný dialóg s vládou o rozpočtoch.

SK8 tak vyzvala vládu, aby vypočula občanov, zabránila presunu 400 miliónov eur z programov pre samosprávy a podporila kraje v ich prioritách. „Spoločne môžeme priniesť hmatateľné zlepšenia pre všetkých,“ uzavrel Viskupič.