Slová aktivistu s valaškou sa dajú pochopiť rôzne, tvrdí bezpečnostný analytik - VIDEO

V ľuďoch je veľa sklamania a hnevu, spoločnosť je silno polarizovaná a v podstate každý môže byť bezpečnostným rizikom. Povedal to v rozhovore pre SITA bezpečnostný analytik a bývalý riaditeľ Úradu pre ochranu ústavných činiteľov Juraj Zábojník. Reagoval tak na vyjadrenia aktivistu s valaškou a člena strany Demokrati Petra Laťáka, ktorý je už obvinený z podnecovania.

„Odkaz pre Slovensko! Opozícia sa spojila, posledná kvapka odkvapla a posledný klinec do Ficovej rakvy je zabitý, je to už len otázka času, nie je to či, ale je to kedy pôjde Fico dole,“ rečnil vo videu Laťák.

Priama hrozba premiérovi

Policajti si Laťákove slová vysvetlili ako priamu hrozbu premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD). „Nesúhlasím s tým, aký mal prejav (Laťák, pozn. SITA), aká tam bola skladba slov, obsah. Samozrejme, že je to zlé. Takto sa nemôže nikto vyjadrovať,“ uviedol Zábojník.

Bezpečnostný expert odmietol argument Laťáka, že jeho slová z videa treba brať ako metaforu. Upozornil, že takéto dvojzmyselné slová si môže niekto, kto nenávidí Robert Fica, vysvetliť úplne inak.

Kritika štýlu komunikácie politikov

V tejto súvislosti Zábojník kritizoval aj štýl komunikácie politikov a myslí si, že profesionalita politikov išla rapídne dole. „Zahrávať sa s mysľou ľudí je veľmi nebezpečné, nie každý to dokáže stráviť a každý si to vyhodnocuje po svojom. Držať ľudí v strachu, že len my – politici to vyriešime, je veľmi nebezpečné. Tvrdiť ľuďom, že ‚narovnám tieň‘, môžem tak raz, dva razy, ale nie stále,“ hovorí.

Podľa Zábojníka celá táto atmosféra generuje rôzne nebezpečia, preto musí byť ochranka politikov na vysokej profesionálnej úrovni.