Matovič na bráne Úradu vlády: Načo tam bola ochranka a prečo tomu nezabránila? pýta sa odborník - VIDEO

Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič pred časom šokoval verejnosť, keď vyliezol na bránu Úradu vlády SR a zavesil tam detské plienky. Bezpečnostný analytik Juraj Zábojník kritizuje, že polícia nereagovala promptnejšie.

„To sa nemalo stať, aby tam niekto liezol, a je to jedno, či to je to poslanec, alebo minister, aby liezol po oplotení objektu zvláštnej dôležitosti, akým je Úrad vlády. Načo tam boli pracovníci ochranky? Prečo tomu nezabránili?“ pýtal sa Zábojník.

Pripomenul, že okolo budovy Úradu vlády SR platí, že sa tam nesmú konať žiadne mítingy či rozkladať pulty s mikrofónmi. „Tak prečo pracovníci ochranky toto všetko strpeli? Mali byť potrestaní,“ myslí si Zábojník. Kritizoval, že minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok nekonal prísnejšie vo veci. „Musí niekto dozerať na zákon, musí byť nejaký Damoklov meč aj na policajtov,“ hovorí Zábojník.

V tejto súvislosti minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) uviedol, že legislatívy týkajúce sa slobody prejavu treba sprecizovať. Mieni, že aktuálne zákony nie sú napísané dobre. Poukázal pritom na to, že polícia rieši europoslanca a podpredsedu strany Smer-SD Ľuboša Blahu pre pozdrav z obdobia socializmu, no líder hnutia Slovensko Igor Matovič nemá postih za to, že vyliezol na bránu Úradu vlády SR a kričal na nej.