Slebodník: Konica Minolta má IT riešenia, ktoré uľahčujú každodenný život firiem

Konica Minolta tento rok oslavuje 150 rokov. Všetci si ju pamätáme vďaka fotoaparátom, alebo tlačiarňam. Čomu sa Konica Minolta venuje v súčasnosti? O smerovaní Konica Minolta odpovedá Marián Slebodník, Sales Director Key Accounts Konica Minolta.

Čomu sa Konica Minolta venuje v súčasnosti? Vo vašom portfóliu sme našli riešenia pre digitalizáciu firiem, videonanalytiku.

Konica Minolta už nejaký čas nepôsobí v oblasti fotografického, alebo len v tlačiarenskom odvetví. Má dlhodobo na Slovensku dominantné trhové postavenie v tlačiarenskom segmente, a túto oblasť uź pred niekoľkými rokmi doplnila o ďalšie služby. Napríklad riešeniami pre digitalizáciu dokumentov, správu firemných procesov, alebo kamerové systémy a robustne a flexibilne riesenia pre videoanalytiku. Všetko sú to služby, ktoré sa aplikujú v oblasti retailu. V týchto „nových“ oblastiach máme úspešne projekty a referencie u retailových klientov, ktorým kontrola kvality výrobkov, alebo digitalizácia pomohli byť konkurencieschopnejšími a agilnejsimi. Príkladom sú spoločnosti Decathlon, Exisport, alebo Packeta.

V oblasti IT je momentálne veľká konkurencia. Aké sú vaše prednosti a výhody od iných konkurenčných spoločností?

Našou veľkou konkurenčnou výhodou je to, že nie sme na trhu nováčikom. Dokonca ani na IT trhu nie, aj keď nás mnohí za IT firmu vôbec nepoväzujú, čo nie je ani našou hlavnou ambíciou. Poznáme špecifiká slovenského trhu a potreby slovenských firiem v jednotlivých trhových segmentoch a regiónoch. Načúvame im, aby sme s nimi aj naďalej zostali pevne spojení Vieme im vďaka tomu pomôcť napríklad s digitalizáciou a archiváciou ich agiend a automatizáciou procesov. Etablovali sme sa aj oblasti IoT riešení. Pomáha nám pri tom aj skutočnosť, že ako jediná firma tohto typu máme po celom Slovensku sieť vlastných servisnýchcentier a obchodných zastúpení..

Aké riešenia, ktoré ponúkate dokážu obchodníkom pomôcť pri každodennom podnikaní? S akými problémami, požiadavkami sa na vás najviac obracajú obchodníci?

Je veľa možností ako pomôcť retailu na Slovensku. Od spomínaného vyťažovania informácií, digitalizácie procesov až po využitie videoanytiky v obchodoch a obchodných centrách. Našim kamerovým systémom Mobotix s hemisférickým objektívom zo stropu Kamera dokáže monitorovať až 180° plochu. Získate tak oveľa lepší prehľad o tom, čo sa deje v skrytých miestach vašej predajne. Pomáha aj umiestnením tovaru na predajni. Videonalytika poskytuje prehľadné vizuálne farebné mapy predajne, kde sa najviac koncentrujú zákazníci v predajni. Analýza pohybu je tak veľmi intuitívna a ľahká. Ďalší parameter, ktorý je dnes štandardom vo väčšine predajní. Kamerový systém poskytuje detailné informácie o počte osôb, ktoré prejdú konkrétnymi miestami. Aj keď sa to nemusí na prvý pohľad javiť ako dôležité, ale kamery vedia ukladať záznam z kamier priamo do svojej vnútornej pamäti. Nie je tak nutné žiadne ďalšie externé úložisko. Rovnako je dôležité možnosť napojiť kamerové systémy na už existujúcu infraštruktúru.

Foto: Konica Minolta

Dotýka sa vašej spoločnosti nejakým spôsobom znížený dopyt konečných spotrebiteľov? Hovorí sa, že firmy škrtajú výdavky. Cítite to aj vo vašej oblasti?

Prirodzene, že aj nás sa dotýka škrtanie výdavkov firiem. Nevnímame to však ako reálny pokles záujmu. Skôr ako predĺženie rozhodovacie procesu vo firmách. Rozhodovanie a zvažovanie je omnoho intenzívnejšie a viac štrukturalizovanejšie. Tento jav sa týka všetkych oblastí. Nezáleží na tom, či ide o výrobnú firmu, retail alebo verejnú správu. Sme presvedčení, že tento jav je dočasný.

Ako by ste charakterizovali slovenských zákazníkov (firmy)? Sú konzervatívnejší pri pohľade na zavádzanie nových technológií, alebo opačne pre svoju veľkosť sme „hubom“ kde veľké firmy skúšajú svoje novinky na reálnych zákazníkov?

Máte pravdu, slovenské firmy patria medzi konzervatívnejšie. To však nie je negatívum, ale charakteristika z pohľadu rozhodovania a adaptácie zmien. Rovnako Zároveň je potrebne dodať, ze to neplatí pre vsetky spoločnosti. Veľmi závisí v ktorom segemente náš klinent posobi aleb aká veľká je táto spoločnosť. Konzervatívnosť vnímame z pohľadu dlhodobého zvažovania či sa im daná investícia vráti a priniesie nejakú pridanú firmu. Pred niekoľkými rokmi sme boli skutočne hubom pre iné západné krajiny, kde firmy testovali niektoré služby na reálnych zákazníkoch. Tento trend však už z môjho pohľadu neplatí. Aktuálne už prevláda využívanie komplexných riešení, ktoré sú adaptované na danú krajinu, klienta alebo usecase.

S akými problémami sa stretávate vo svojom podnikaní? Čo vám bráni v ďalšom rozvoji? Je to najmä legislatíva, nepriaznivé podnikateľské prostredie, alebo niečo iné?

Nepoviem nič nové, ak vyzdvihnem najmä legislatívu. Jej častá zmena sťažuje prehľadnosť podnikateľského prostredia na Slovensku. Nemenej nás ale trápi aj nedostatok kvalifikovaných zamestnancov. Konica Minolta vo svojom portfóliu ponúka sofistikované produkty a služby. Nájsť dostatok odborníkov v týchto oblastiach nie je jednoduché.

Foto: Konica Minolta

Úspech v IT oblasti závisí aj od šikovnosti mladých ľudí, ktorí ťahajú firmu hore. Nemáte problém nájsť vhodných adeptov? Akých zamestnancov hľadáte? Aká je Konica Minolta zamestnávateľom?

Veľkým negatívom Slovenska je práve jeho veľkosť. Veľa talentovaných ľudí nemá možnosť realizovať sa a príležitosť vyniknúť. Situácia na západnom a strednom Slovensku je ešte obstojná. Situácia na východnom Slovensku je však náročná. Nebudem klamať, ak poviem, že hlavne mladí kandidáti na pracovné miesto majú prehnané finančné nároky. Častým javom je aj to, že novoprímaní zamestnanci, aj napriek podpisu pracovnej zmluvy, nakoniec do zamestnania nenastúpia. Preto sme v Konica Minolta zaviedli mnohé programy, aby sme vedeli odborníkov na Slovensku získať, udržať a ponúknuť im ďalší perspektívny rast. Konica Minolta je zaujímavý zamestnávateľ a intenzívne to komunikujeme Veríme, že aj vďaka tomu získame nových kolegov, ktorých potrebujeme.

Aké novinky máte pripravené alebo plánujete pre obchodníkov, prípadne výrobné a logistické spoločnosti? Aké trendy zaznamenávate v retail oblasti z vášho pohľadu?

Pred niekoľkými týždňami sme dokoncili „update“ Client Engagement Centra v Prahe. „Update“ preto, ze sa za rok tohot tolko zmenilo a pribudlo co vieme ukázať, ze iná možnosť nebola. Na ploche cez 600 m2 vám tam ukážeme budúcnosť podľa Konica Minolta. A to nie len budúcnosť tlačových technológií, ale hlavne video analytických systémov alebo umelej inteligencie Návštevníci tohto centra majú možnosť vidieť na vlastné oči ako videoanalytika, automatizácia a aj robotizácia pomáha retailovým firmám. Sú tam moderné riešenia pre logistiku, kontrolu kvality produktov, identifikáciu spriatelených nákupov, Ukážeme vám, čo všetko vieme analyzovať pomocou kamerového systému. A je čo. Je to budúcnosť retailu, ktorý bude založený na pokročilej videonalytike s využitím robotizácie a umelej inteligencie.

