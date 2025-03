Slafkovský strelil dva góly a Montreal vyrovnal z 0:3 na 4:4. Canadiens padli až v nájazdoch - VIDEO

Juraj Slafkovský má za sebou ďalšie vydarené predstavenie v NHL. Slovenský krídelník dvoma gólmi pomohol zmazať trojgólové manko Montrealu v sobotňajšom zápase proti Coloradu.

Hráči Canadiens nakoniec na domácom ľade prehrali 4:5 po nájazdoch, ale získaný bod ich udržal na pozícii s druhou voľnou kartou do play-off vo Východnej konferencii. Hráči New York Rangers za nimi zaostávajú o jeden bod.

Z 1:4 na 4:4

Hokejisti Montrealu ešte v polovici tretej tretiny prehrávali 1:4 a zdalo sa, že je vymaľované. Potom však Joshua Roy a Juraj Slafkovský v rozpätí polminúty dostali svoj tím na dostrel a v 54. min Christian Dvorak vyrovnal na 4:4.

Druhému gólu Slafkovského predchádzala jeho výborná robota, keď silou pretlačil protihráča a udržal puk v útočnom pásme. Potom z ideálnej pozície medzi kruhmi nezadržateľne skóroval.

Padla hranica 40 gólov

Predtým v 26. min slovenský mladík šikovne tečoval strelu Jaydena Strubla a zdvihol bojovú zástavu Montrealu gólom na 1:3. Boli to pätnásty a šestnásty gól Slafkovského v tejto sezóne, čím sa počas troch rokov dostal na hranicu 40 presných zásahov v profilige. V tejto sezóne má na konte 43 bodov a blíži sa k prekonaniu osobného rekordu 50 bodov z vlaňajška.

Stále naplno

„Snažíme sa hrať naplno za akéhokoľvek stavu a nedať súperovi nič zadarmo. To sme aj v tomto zápase ukázali a vyplatilo sa nám to,“ uviedol Juraj Slafkovský na webe NHL.

Čoskoro 21-ročný prvý muž draftu spred troch rokov v zápase predviedol aj blok, hit, pribudol mu plusový bod aj dve trestné minúty a stal sa prvou hviezdou.

Poďakovanie spoluhráčom

V predĺžení však mal stiahnuté hrdlo, keďže po jeho držaní Cala Makara hostia išli dvo dvojminútovej presilovky, ale Sam Montembault gól neinkasoval. Prestrelili ho až Charlie Coyle a Brock Nelson v nájazdoch, kým na domácej strane strelil nájazdový gól iba Patrik Laine.

„Urobil som chybu a potom som na trestnej lavici ani nedýchal. Uľavilo sa mi, keď to spoluhráči ubránili. Oni ma vlastne zachránili. Rád som sa každému z nich poďakoval. Takto nechcete prehrať, gólom po hlúpom faule v predĺžení,“ kajúcne uviedol Slafkovský.

Poučná lekcia

Jednotkový obranca Colorada Cale Makar skonštatoval, že zo stavu 4:1 sa nesmú púšťať zápasy. A že je to veľká škola pre celé mužstvo.

„V istom momente svojej hry vystúpate tak vysoko, že si myslíte, že sa už nič nemôže stať. Ak dáte na polsekundy súperovi šancu, on ju využije a potom sa to už len nabaľuje vo váš neprospech. Je to pre nás veľká lekcia a dobre, že prišla teraz a nie neskôr,“ zhodnotil 81-bodový bek Avalanche.