Slafkovský ide na Vianoce s dobrým pocitom. Pri výhre v Bostone mal bilanciu 1+1

Juraj Slafkovský má za sebou skvelý mesiac v NHL. V posledných štrnástich zápasoch si pripísal 15 bodov za 5 gólov a 10 asistencií. V sledovanom období mal aj päť dvojbodových zápasov a jeden z nich teraz krátko pred Vianocami. Na hladkom víťazstve Montrealu v Bostone (6:2) sa podieľal gólom a asistenciou.
Najprv v polovici tretej tretiny sa od Slafkovského odrazil puk k Nickovi Suzukimu a kapitán Montrealu v presilovej hre o dvoch hráčov prakticky do prázdnej bránky zvýšil na 5:2. V 53. min zasa Slafkovský po prihrávke Lana Hutsona strelou bez prípravy pečatil na konečných 6:2 pre hostí. Dvadsaťjedenročný slovenský krídelník má po 37 zápasoch sezóny na konte solídnych 25 bodov (11+14).
Celkovo slovenský krídelník absolvoval deň pred Vianocami výnimočný zápas. Okrem gólu a asistencie si pripísal aj dve strely na bránku, plusový bod, dva bodyčeky a 16 trestných minút. Slafkovský si posedel na trestnej lavici za nedovolené bránenie, hrubosť a v závere zápasu dostal 10-minútový trest za nešportové správanie po potýčke s Nikitom Zadorovom. Ruský obranca Bostonu si v sumáre zápasu vyslúžil ešte o jednu trestnú minútu viac, lebo sa pobil s bekom Canadiens Arberom Xhekajom a v závere druhej tretiny dostali práve so Slafkovským „spoločný“ trest za hrubosť.
Juraj Slafkovsky makes it a 6-2 game! pic.twitter.com/vBzQZfdZb2
— TSN (@TSN_Sports) December 24, 2025
Montreal prehrával v Bostone po prvej tretine 1:2, po druhej bolo 2:2, ale v tretej zasadil súperovi z Atlantickej divízie knokaut štyrmi gólmi. „Naše góly v presilovke boli skvelé. Perfektne sme to zvládli a na vianočnú prestávku odchádzame s dobrým pocitom,“ vyhlásil Nick Suzuki podľa webu NHL. „Všetci naši hráči bez ohľadu na to, či to boli nováčikovia alebo skúsení harcovníci, si zaslúžia pochvalu,“ povedal tréner Canadiens Martin St. Louis.
Obranca Montrealu Lane Hutson si pripísal piaty zápas kariéry s troma asistenciami. Celkovo nazbieral počas krátkej kariéry v NHL 92 asistencií v 121 zápasoch: Hranicu 90 asistenciií prekonal ako druhý najrýchlejší v celej histórii tímu Canadiens Po Buddym O´Connorovi (114).