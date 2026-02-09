Slafkovského spoluhráč z Montrealu nie je zaradený v štyroch útokoch Fínska

Spoluhráč Juraja Slafkovského v Montreale Canadiens Oliver Kapanen zatiaľ nefiguruje v základnej dvanástke útočníkov Fínska, ktoré bude prvým súperom Slovenska na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
Súboj úradujúcich olympijských šampiónov proti bronzovým medailistom z Pekingu 2022 v stredu o 16.40 h otvorí hokejový turnaj mužov v Miláne.
Fínsky novinár Ville Touru uviedol, že 22-ročný Kapanen sa neobjavil ani v jednej zo štyroch útočných formácií a tréning absolvoval iba v pozícii náhradného hráča spolu s Joelom Kivirantom.
„Tento krok naznačuje, že Kapanen by sa nemusel zmestiť do základnej zostavy Fínska na zápas proti Slovensku. Bol by to pre neho zaujímavý duel najmä preto, že Kapanen vo svojej nováčikovskej sezóne v NHL zanecháva veľmi dobrý dojem v druhej formácii tímu Montreal Canadiens po boku slovenského útočníka Juraja Slafkovského, ktorých dopĺňa Rus Ivan Demidov,“ napísal web slovaknhl.sk.
Zo zostavy Fínov na tréningu vyplýva, že tréneri dali dokopy bývalých spoluhráčov z Dallasu, ktorý korčuľovali v prvom útoku Suomi. Ide o trojicu Mikael Granlund – Roope Hintz – Mikko Rantanen.
Druhý útok tvorili Artturi Lehkonen, Sebastian Aho a Teuvo Teräväinen. V treťom sa objavili spoluhráči z Floridy Eetu Luostarinen a Anton Lundell, ktorých doplnil Kaapo Kakko. Vo štvrtom útoku Fínov predbežne figurujú Eeli Tolvanen, Erik Haula a Joel Armia.