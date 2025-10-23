Sladký filmový príbeh pre celú rodinu Cukrkandl vstupuje do kín!

Rozprávkovo dobrodružný film Cukrkandl si zamilujú malí aj veľkí! Zubárka Anička, tajomný dom, bylinky zo skleníka, smelé deti a poriadna dávka kúzla robia z tohto príbehu ideálnu rodinnú jazdu na jesenný filmový večer.
Už dnes sa do slovenských kín dostáva jedinečný film, aký sme tu dávno nemali s netradičným názvom Cukrkandl. Vizuálne výnimočný rodinný príbeh plný fantázie, napätia, sladkostí a silných emócií ukazuje, že cukor nemusí len kaziť zuby, ale aj ľudské vzťahy. Ako to však býva, aj tu nakoniec končí všetko dobre. Dokonca sladko.
Tejto zubárky sa nebudete báť
Film režiséra a scenáristu Pavla Jandourka stavia do centra diania mladú zubárku Aničku v podaní Terezy Ramby, no okrem zubárskeho kresla vás čaká aj tajomný dom, dobrodružstvo, rivalita a partia detí, ktorá sa nebojí postaviť za správnu vec. Príbeh začína vo chvíli, keď Anička Jesenská zdedí po svojom záhadnom strýkovi starý dom v meste Medov, v ktorom sa nachádza skleník a opustená zubná ordinácia. Ako vyštudovaná lekárka chce pomáhať najmä deťom, no zistí, že miestni sa domu boja. Dokonca mu hovoria „strašidelný“. Všetko sa zmení, keď vďaka záhradníkovi Plantovi a zvláštnej byline z exotického skleníka objaví spôsob, ako ošetriť zúbky bez bolesti. Ordinácia sa rýchlo zaplní, no tento úspech sa nepáči miestnemu doktorovi Drumlovi (Maroš Kramár), ktorý rozpúta nečistý boj o pacientov. Do deja sa zapletú aj deti z mesta, ktoré stoja pri Aničke a jej snahe pomáhať.
Film ponúka vizuálne podmanivý svet, v ktorom sa miešajú poetika starých čias, fantázia a moderné témy, a to všetko zabalené v rozprávkovo-dobrodružnom štýle. Okrem Terezy Ramby a Mareka Adamczyka, ktorý stvárňuje obecného staviteľa, sa vo filme objavia aj známe herecké mená ako Jiří Dvořák, Pavel Zedníček, Martin Myšička, Vica Kerekes, Maroš Kramár a detskí herci na čele s talentovaným Theom Schaeferom. Záhradníka Planta si zahral Jiří Lábus, ktorý o úlohe povedal: „Už som hral v mnohých rozprávkach a detských filmoch, ale väčšinou to boli zlodeji, podvodníci, lupiči… Tu som si vyskúšal celkom inú polohu a veľmi ma to bavilo. Celé natáčanie bolo nádherné.“ Predstaviteľka hlavnej hrdinky Tereza Ramba dodáva: „Myslím, že sme vytvorili nádherný film, ktorý nepodceňuje detského diváka a ktorý si užije celá rodina. Moja postava zažíva lásku, ale zároveň bojuje za dobrú vec. Mám rada silné ženské hrdinky v rozprávkach. Malé dievčatká môžu vidieť, že môžu meniť svet.“
Film vyniká aj remeselným spracovaním. Výnimočnú kameru Petra Benczika dopĺňajú atmosférické kostýmy od Sylvie Zimuly Hanákovej, pôsobivé masky od Zuzany Peschlovej a precízna výprava architekta Adama Pitru. Cukrkandl je poctivým autorským filmom, ktorý spája poetiku klasických československých rozprávok s moderným spracovaním a živými témami. A hoci sa v ňom bojuje o zuby, nejde o nič bolestivé. Práve naopak. Je to sladký, napínavý a láskavý príbeh, ktorý ukazuje, že aj malé skutky môžu robiť veľké zmeny. Cukrkandl je v distribúcii Continental film od dnes v kinách a ak hľadáte film, ktorý poteší deti aj dospelých, nenechajte si ho ujsť.
