Šípkari si prídu na blížiacich sa MS k najvyšším prémiám v histórií. Víťaz získa rovný milión libier

Šípky stále zažívajú exponenciálny rast a tomu sú prispôsobené peniaze na jednotlivých podujatiach, kde sa takisto zvyšujú prémie pre zúčastnených.
Luke Littler
Luke Littler s trofejou pre majstra sveta v šípkach, ktorú získal v úvode tohto roka v Londýne. Foto: SITA/AP
Už 11. decembra sa v Alexandra Palace v Londýne začnú majstrovstvá sveta v šípkach. Tri týždne vyrovnaných zápasoch, ale aj zábavy pre špeciálne oblečených fanúšikov, sa neúprosne blížia.

Každý ročník turnaja je stále väčší a lepší. Professional Darts Corporation (PDC) potvrdila, že víťaza 3. januára 2026 čaká rekordný šek. Až 128 hráčov bude bojovať dokopy až o päť miliónov libier, čo je v prepočte 5 707 000 eur.

Už len za účasť v prvom kole získa šípkar 15-tisíc libier (17 121 eur). Postupne sa táto hranica zvýši na 25-, 35- a 60-tisíc libier.

Štvrťfinalista si príde na 100-tisíc libier, čiže 114 140 eur. Semifinalista dostane dvojnásobne viac. Porazený vo finále sa dočká sumy vo výške 400-tisíc libier (456 560 eur).

Celkový víťaz a majster sveta za rok 2026 dostane čiastku presahujúcu milión eur (1 141 400€), hoci v librách je to rovný milión. Ide o dvojnásobok spred roka.

Pokiaľ sa športovcovi podarí zavrieť leg na deväť šípiek, čo je najmenší možný počet, tak zinkasuje sumu 60-tisíc libier, čiže 68 484 eur.

Pre porovnanie, v roku 1994 získal vtedajší majster sveta Dennis Priestley len 16-tisíc libier. Ide teda o raketový vzostup finančných prémií v tomto športe.

