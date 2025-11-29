Šípkari si prídu na blížiacich sa MS k najvyšším prémiám v histórií. Víťaz získa rovný milión libier

Už 11. decembra sa v Alexandra Palace v Londýne začnú majstrovstvá sveta v šípkach. Tri týždne vyrovnaných zápasoch, ale aj zábavy pre špeciálne oblečených fanúšikov, sa neúprosne blížia.
Každý ročník turnaja je stále väčší a lepší. Professional Darts Corporation (PDC) potvrdila, že víťaza 3. januára 2026 čaká rekordný šek. Až 128 hráčov bude bojovať dokopy až o päť miliónov libier, čo je v prepočte 5 707 000 eur.
Už len za účasť v prvom kole získa šípkar 15-tisíc libier (17 121 eur). Postupne sa táto hranica zvýši na 25-, 35- a 60-tisíc libier.
Štvrťfinalista si príde na 100-tisíc libier, čiže 114 140 eur. Semifinalista dostane dvojnásobne viac. Porazený vo finále sa dočká sumy vo výške 400-tisíc libier (456 560 eur).
Celkový víťaz a majster sveta za rok 2026 dostane čiastku presahujúcu milión eur (1 141 400€), hoci v librách je to rovný milión. Ide o dvojnásobok spred roka.
Pokiaľ sa športovcovi podarí zavrieť leg na deväť šípiek, čo je najmenší možný počet, tak zinkasuje sumu 60-tisíc libier, čiže 68 484 eur.
Pre porovnanie, v roku 1994 získal vtedajší majster sveta Dennis Priestley len 16-tisíc libier. Ide teda o raketový vzostup finančných prémií v tomto športe.
Šípky stále zažívajú exponenciálny rast a tomu sú prispôsobené peniaze na jednotlivých podujatiach, kde sa takisto zvyšujú prémie pre zúčastnených.