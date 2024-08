Skvelé tipy na výlet: 40 miest, ktoré sú späté so Slovenským národným povstaním

Od augusta sa môžu domáci aj návštevníci Banskobystrického kraja inšpirovať tipmi na výlety na miesta, ktoré boli svedkom udalostí Slovenského národného povstania. Viac ako 40 tipov na výlety po stopách SNP pribudlo na destinačnom webe kraja www.zahoramizadolami.sk. Cieľom je uctiť si túto významnú udalosť v rok jej 80. výročia, odkázať na hrdinské príbehy, ktoré sa na pamätných miestach udiali a motivovať návštevníkov, aby sa na tieto miesta vybrali.

Slovenské národné povstanie (SNP) začalo 29.8.1944 krátko po 20.00 hod v samom strede Banskobystrického kraja, v Banskej Bystrici, keď generál Ján Golian vyslal heslo „Začnite s vysťahovaním“.

Foto: KOCR Bratislavský kraj Turizmus

Od toho momentu sa mnohé miesta Banskobystrického kraja stali svedkami hrdinských činov i tragických udalostí významného medzníka obdobia 2. svetovej vojny (1939 – 1945). Dnes je celý kraj husto posiaty pietnymi miestami, pamätníkmi a múzeami, kde sa odohrali menej i viac známe udalosti vojnových a povstaleckých čias spred 80 rokov.

Hneď v centre povstania a symbole odboja – v Banskej Bystrici sa nachádza ikonický pamätník – Múzeum SNP so súsoším „Obete varujú“ a večným ohňom. Múzeum SNP prezentuje expozície, ktoré poskytujú kompletný prehľad udalostí od príprav povstania až do jeho potlačenia. Niektoré miesta si pamätáme len pomocou dobových spomienok a záznamov ako Počúvadliansky mlyn pri Počúvadle, Židovský tábor vo Vyhniach či Poľnú nemocnicu na Rázusovej ulici v Brezne. Na niektorých miestach sa doslova oživili historické fakty a udalosti ako napríklad Náučný chodník SNP – Bojisko Rimavská Baňa alebo Bojisko Dielik (horské sedlo Dielik). Niektoré sa nachádzajú v centrách obcí a miest, za niektorými je potrebné sa vydať vysoko do hôr (Pamätník na Kráľovej studni alebo Pamätník pri Horskom hoteli Poľana), kde sa odohrávali partizánske boje a represálie.

Foto: KOCR Bratislavský kraj Turizmus

„Spolu s oblastnými organizáciami cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji sme zhromaždili informácie o viac ako 40 pietnych a spomienkových miestach spojených so Slovenským národným povstaním. Sústredili sme ich všetky na jedno miesto: na web zahoramizadolami.sk do platformy Outdoor Active, kde návštevníci nájdu popis miesta, ako sa k nemu dostať, kde zaparkovať, prípadne ak k miestu vedie oficiálna cyklotrustická alebo turistická trasa, tak aj túto informáciu sme pridali. Aby bola informácia komplexná, doplnili sme aj zaujímavé turistické atraktivity v blízkom okolí. Samozrejme, že inšpiráciou k tejto aktivite je 80. výročie SNP. Veríme, že práve na konkrétnych miestach budú mať ľudia možnosť „dotknúť“ sa reálnych príbehov, ktoré sa stali na miestach, kde práve stoja. Budú sa môcť okolo seba rozhliadnuť a lepšie si uvedomiť, že nie vždy sme žili v pokojných časoch a aké to pre súčasníkov tej doby muselo byť ťažké“ uviedla Zuzana Jóbová z Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.

Téma Slovenského národného povstania je súčasťou turistickej ponuky v Banskobystrickom kraji už niekoľko rokov. Podľa slov Jiřího Pěča z oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko „komentované prehliadky s názvom „Začnite s vysťahovaním“ patria medzi najobľúbenejšie prehliadky z našej ponuky. Na ich príprave spolupracujeme s odborníkmi z Múzea Slovenského národného povstania a s členmi združení priaznivcov vojenskej histórie. Tieto prehliadky sa konajú niekoľkokrát do sezóny a vyberáme sa na miesta skutočne spojené s udalosťami Slovenského národného povstania. Takto sme počas ostatných sezón navštívili Banskú Bystricu, Kremnicu, Španiu Dolinu a Kalište. V rámci série podujatí sa to posledné uskutoční 28. septembra 2024. Na Kališti vám Lucia Sotáková a Juraj Lepiš z Múzea SNP spolu s klubom vojenskej histórie Golian predstavia život a tragický osud tejto vypálenej obce. Dozviete sa, aký náročný, ale aj krásny bol život v tejto odľahlej obci pred 2. svetovou vojnou, budete svedkami ošetrenia raneného v improvizovanej partizánskej nemocnici, alebo prijímania ťažkých rozhodnutí na vojenskom štábe.“

Foto: KOCR Bratislavský kraj Turizmus

Téma Slovenského národného povstania rezonuje aj v ďalších regiónoch Banskobystrického kraja. Napríklad na Gemeri ožili zákopy v sedle Dielik, neďaleko Tisovca. Dobrovoľníci tu vybudovali repliky zákopov a náučných chodník. „Na Gemeri prebiehali intenzívne operácie počas Slovenského národného povstania. Je to história, ktorú nesmieme zabudnúť, pretože formovala nás a náš štát. V našom regióne pripravujeme pri príležitosti 80. výročia SNP sériu podujatí, ktoré priblížia významné medzníky tejto slávnej epochy našich dejín. Návštevníci regiónu prostredníctvom klubov vojenskej histórie a umelcov budú môcť spoznávať všetky aspekty povstania, či už ťažké chvíle vojakov na bojisku alebo kultúrny a bežný život obyvateľov na povstaleckom území. Podujatia v regióne Gemer odštartuje historická kolóna vojakov 1. ČSA Rimavskou dolinou, ktorá svoju trasu zakončí na horskom sedle Klenovec – Chorepa, kde bude pripravený kultúrny program spojený s exteriérovým premietaním filmu „Vlčie Diery” a výstavou militárií. V Hnúšti sa dňa 13. 9. uskutoční koncert dobovej hudby z prvej polovice 20. storočia. Nasledujúci deň 14. 9. môžu návštevníci zažiť historickú rekonštrukciu bojov na autentických miestach Náučného chodníka SNP – Bojisko Rimavská Baňa. V spolupráci s mestom Revúca uvedieme divadelnú hru Frontového divadla (10. 9.) a jednu z vedúcich osobností povstania pripomenie premiéra nového dokumentárneho filmu o gen. Rudolfovi Viestovi (24. 9.). Sériu podujatí zakončí historická rekonštrukcia bojov SNP v horskom sedle Dielik dňa 21. 10. 2024“ uviedol Viktor Brádňanský z oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer.

Foto: KOCR Bratislavský kraj Turizmus

Ani ostatné regióny nezabúdajú na toto výročie. Na Horehroní čoskoro sprístupnia Lokalitu SNP – Lomnistá dolina, v okolí Banskej Štiavnice zase lokalitu Počúvadliansky mlyn. Obe lokality boli svedkom udalostí SNP a dnes sú pripravené podať toto svedectvo v „novom šate“ tak, aby boli nielen informačne hodnotné ale aj lákavé pre turistov.

Foto: KOCR Bratislavský kraj Turizmus

Zaradiť si návštevu niektorej z lokalít Slovenského národného do výletných plánov s rodinou alebo s priateľmi môže byť prejavom úcty k udalostiam a naším predkom, ktorí bojovali za slobodu a za našu budúcnosť. „Zároveň veríme, že ľudia budú chcieť v roku 80. výročia viac spoznávať túto časť našej histórie, čo je určite správne a preto budeme radi, ak im touto sumarizáciou miest tipov uľahčíme plánovanie ich výletov“ doplnila Zuzana Jóbová.

