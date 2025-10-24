Na ZPH v Taliansku sa pravdepodobne nekvalifikujú žiadni Rusi ani Bielorusi

Medzinárodný paralympijský výbor potvrdil, že medzinárodné federácie neumožnia kvalifikáciu športovcov z Ruska a Bieloruska.
Medzinárodný paralympijský výbor (IPC) oznámil, že žiadni ruskí ani bieloruskí športovci pravdepodobne nepostúpia na budúcoročné zimné paralympijské hry v Miláne a Cortine d’Ampezzo. Hoci IPC v septembri neočakávane zrušil čiastočné pozastavenie účasti týchto krajín, federácie jednotlivých športov rozhodujú o kvalifikácii a oprávnenosti športovcov.

IPC potvrdil, že štyri medzinárodné federácie – Medzinárodná lyžiarska a snowboardová federácia (FIS), Medzinárodná biatlonová únia (IBU), Svetová curlingová federácia a Svetová federácia paraľadového hokeja – potvrdili, že v praxi žiadni športovci z Ruska a Bieloruska pravdepodobne nepostúpia na hry.

FIS rozhodla, že neumožní účasť športovcov z týchto krajín na kvalifikačných podujatiach, IBU potvrdila ich suspendovanie zo svojich súťaží, curlingová federácia predĺžila zákaz účasti do konca sezóny a federácia paraľadového hokeja uviedla, že hoci Rusko má právo súťažiť, v praxi sa nemôže kvalifikovať.

Prezident IPC Andrew Parsons vyjadril rešpekt k rozhodnutiam Valného zhromaždenia IPC a medzinárodných federácií. Dúfa, že pozornosť sa teraz sústredí na vynikajúcich športovcov, ktorí sa zúčastnia hier v roku 2026.

