Skupina SHP Group spustila v Bosne a Hercegovine unikátnu prevádzku

Skupina SHP Group (Slovak Hygienic Paper Group) vo svojom závode Celex v Bosne a Hercegovine úspešne uviedla do prevádzky čističku odpadových vôd. Táto environmentálne dôležitá investícia dosiahla výšku 720 000 EUR a je dôkazom záväzku spoločnosti k udržateľnému rastu a ochrane životného prostredia.

„Nová čistička odpadových vôd nielenže spĺňa vnútroštátne legislatívne predpisy, ale tiež šetrí vzácne vodné zdroje a zabraňuje znečisteniu rieky Vrbas. Takéto zariadenia majú dôležitú úlohu pri udržiavaní verejného zdravia, ochrane životného prostredia a podpore udržateľného hospodárenia s vodou. Tento krok je jasným prejavom zodpovednosti SHP Celex voči budúcim generáciám. Sme hrdí na to, že sme lídrom v oblasti ekologickej výroby a ochrany životného prostredia, keďže takéto zariadenie na čistenie odpadových vôd je niečo, čo sa v Republike Srbskej urobilo po prvý raz,“ uviedol Richard Žigmund, generálny riaditeľ SHPG.

Foto: ECO – INVESTMENT

Na otvorení prevádzky sa zúčastnil aj prezident Republiky Srbskej Milorad Dodik, ktorého vláda tiež finančne podporila túto environmentálnu investíciu. Na stretnutí s vedením spoločnosti Celex v Banja Luke označil privatizáciu tradičného výrobcu papiera známeho vo všetkých krajinách bývalej Juhoslávie za príklad úspechu. Celex v roku 2001 privatizoval česko – slovenský holding ECO – INVESTMENT, a.s., ktorý dnes cez svoju dcérsku spoločnosť SHP Group a.s. kontroluje 100% spoločnosti SHP Celex d.d.

Prezident Republiky Srbskej Milorad Dodik uviedol, že SHP Group tu plánuje investovať približne 150 miliónov eur, čo bude jedna z najväčších investícií v regióne. „Budeme podporovať všetko, čo bude súčasťou podnikateľských plánov tejto spoločnosti,“ povedal Dodik, ktorý v Banja Luke uviedol do prevádzky čistiareň odpadových vôd spolu s prezidentom holdingu ECO – INVESTMENT a.s. Milanom Fiľom. „Vždy budeme podporovať takých investorov, ktorí majú jasnú sociálnu a ekologickú zodpovednosť a sú ochotní inovovať a napredovať. Som hrdý na priateľstvo, ktoré sme si vybudovali a ktoré trvá už 24 rokov,“ uviedla prezident Dodik.

Foto: ECO – INVESTMENT

Prezident tiež vyjadril potešenie, že obchodné plány spoločnosti zahŕňajú výstavbu energetického bloku na zabezpečenie plynulej prevádzky na ďalšie roky. Podotkol, že privatizácia závodu Celex bola úspešná, o čom svedčí aj to, že firma bez problémov funguje už 24 rokov, a to aj napriek rôznym výzvam, ekonomickým krízam, ba aj výraznému požiaru, ktorý ju pred časom postihol. „Produktami papierovej hygieny, ktoré vyrábame v závode Celex, zásobujeme všetky krajiny bývalej Juhoslávie. V spoločnosti sme doteraz preinvestovali približne 50 miliónov EUR. Tak ako v každom z našich výrobných podnikov, aj tu išli financie prevažne do modernizácie prevádzok a do zlepšovania pracovných podmienok zamestnancov. V najbližšom období plánujeme investovať do kvality a objem produkcie ďalej navyšovať,“ povedal prezident holdingu ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo.

Skupina SHP Group (Slovak Hygienic Paper Group) je nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti celulózovo-papierenského priemyslu. Skupinu SHPG tvoria 3 obchodné pobočky a 4 výrobné závody, ktoré ročne vyrobia 176 tisíc ton polotovarov a hotových výrobkov. Je najväčším výrobcom produktov z hygienického papiera v strednej a východnej Európe s viac ako 1 300 zamestnancami. Výrobky predáva v 46 krajinách. SHP Group je členom holdingu ECO-INVESTMENT a.s.

