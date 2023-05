Skupina Moore na Slovensku spája sily

Slovenská audítorská a poradenská skupina Moore Slovakia pokračuje v raste založením novej spoločnosti – Moore Technology Slovakia v Bratislave. Cieľom skupiny Moore je poskytovať klientom komplexné služby aj s pomocou digitalizácie.

„Naším cieľom je nielen digitalizovať našu spoločnosť, ale poskytovať špičkové riešenia aj pre našich zákazníkov, a to v oblasti IT a outsourcingu ekonomickej agendy. Práve v posilnení nášho portfólia v oblasti moderných technológií vidíme veľký potenciál a priestor na ďalšie skvalitňovanie služieb našim klientom. Chceme tak našim zákazníkom poskytovať komplexné služby založené na našom dlhoročnom know-how a moderných technológiách,“ vysvetľuje Martin Kiňo, partner a poradca spoločnosti Moore BDR, ktorá patrí do skupiny Moore Slovakia.

Martin Kiňo – partner Moore BDR. Foto: Moore

Roman Konečný – generálny riaditeľ Moore Technology. Foto: Moore

Nová spoločnosť Moore Technology Slovakia pod vedením generálneho riaditeľa Romana Konečného bude klientom poskytovať služby v oblasti digitalizácie, dodávky HW a SW spolu s inštaláciou a správou, implementácie ERP systémov, služby zamerané na kybernetickú bezpečnosť, IT poradenstvo a vzdelávanie v online priestore. „Tešíme sa na spoluprácu s našimi budúcimi zákazníkmi a na to, ako im pomôžeme dosiahnuť ich ciele pomocou digitalizácie – smart využitím IT systémov,“ hovorí Roman Konečný, generálny riaditeľ Moore Technology.

Moore Technology Slovakia je konzultačná technologická spoločnosť a spoločná dcérska spoločnosť skupín Moore Slovakia a Moore Czech Republic. Svoju činnosť vykonáva v spolupráci so spoločnosťou Moore Technology CZ a jej dcérskymi spoločnosťami Servodata a Doxologic a Datascript.

Foto: Moore

