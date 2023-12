Skončili sa stretnutia porôt 27. ročníka Krištáľového krídla. Nominované osobnosti spoznáme ešte pred Vianocami

Posledných pár dní sa stretlo v menších skupinách 50 odborníkov, ktorí sú súčasťou porôt Krištáľového krídla za jednotlivé oceňované kategórie. V určených kategóriách vyberali nominácie, ktoré ešte prejdú schvaľovacím procesom zo strany Veľkej poroty na čele s jej predsedom. Po ich schválení budú nominované osobnosti predstavené širokej verejnosti.

Kategórií, ktoré poroty hodnotia, je 9, a to Výtvarné umenie, Populárna hudba, Hudba, Divadlo a audiovizuálne umenie, Šport, Medicína a veda, Publicistika a literatúra, Hospodárstvo, Filantropia a Inovácie a startupy. Niekoľko dní prebiehali stretnutia porôt jednotlivých kategórií, ktorí sa zaoberali návrhmi na nominácie osobností zo strany verejnosti. Všetci sa zhodli na tom, že už zo samotných návrhov bolo cítiť, že 27. ročník Krištáľového krídla bude mimoriadne silný. „Prišlo nám naozaj veľa nominácií, z čoho sa tešíme a sme ľuďom vďační, že aj v dnešnej dobe, kedy sa na nás valí množstvo negatívnych informácií, majú chuť a vôľu poukázať aj na to dobré, čo sa medzi nami deje, na výnimočných ľudí, ktorí prinášajú jedinečné výsledky vo svojej oblasti pôsobenia,” povedala riaditeľka Krištáľového krídla Katarína Srkala, ktorá dodala, že najviac návrhov zaznamenali v kategóriách Šport, Hospodárstvo, Filantropia, Výtvarné umenie a Divadlo a audiovizuálne umenie.

Veľmi silný ročník

Porotcovia a organizátori sa domnievajú, že sila 27. ročníka spočíva aj v tom, že po pandemických rokoch prišlo obdobie, ktoré praje novým projektom, stretávaniu sa, a teda eventom a kultúre, ale aj napríklad hospodárstvu, na pleciach ktorého bolo opätovné naštartovanie ekonomiky. „Je veľmi cítiť, že sa v roku 2023 kultúrne žilo, vydalo sa množstvo nových piesní, albumov. Vzniklo tiež veľa nových slovenských filmov, ktoré zrejme počas kovidu stáli – nebolo možné ich dofilmovať, prípadne sa čakalo s postprodukciou či iba nasadením do kín. Kvalitu nominácií bolo cítiť ale aj v hospodárstve, mnohým podnikom sa začalo dariť a zaznamenali veľký rast. Tešíme sa, že Krištáľové krídlo na to môže poukázať a poslať do sveta tieto pozitívne správy,” povedala Katarína Srkala, ktorá prezradila, že v kategórii Divadlo a audiovizuálne umenie dominovala medzi návrhmi filmová tvorba a v kategórii Populárnej hudby sa objavili známe mená, ktoré sú na scéne roky, ale aj nováčik, ktorý v krátkej dobe zaznamenal mnoho úspechov a vybudoval si slušnú fanúšikovskú základňu.

„Som veľmi rád, že verejnosť vypočula výzvu a poslala snáď historicky najvyšší počet nominácií pre laureáta Krištáľového krídla pre šport za rok 2023,” potvrdzuje slová riaditeľky Richard Lintner, ktorý je v tomto ročníku po prvýkrát predsedom poroty kategórie Šport, „Vyberali sme z 21 nominácií, čo znamená, že práca poroty bola náročná. Veľmi sa z toho ale tešíme a verím, že sme vybrali najlepšiu trojicu z tých najlepších do úzkeho finále. Sám som zvedavý, ako to dopadne a kto bude laureátom Krištáľového krídla pre kategóriu Šport za rok 2023.”

Nominácie spoznáme čoskoro

Organizátori mali veľkú radosť z toho, že na stretnutia porotcov za jednotlivé kategórie prišli všetci porotcovia. „K výberu nominácií pristupovali zodpovedne, mali skvelý prehľad a prišli výborne pripravení,” pochválila porotcov riaditeľka projektu. Išlo o náročné niekoľkohodinové sedenia, počas ktorých museli vyhodnotiť nielen relevanciu jednotlivých nominácií, ale aj vybrať v každej kategórii konkrétne tri, ktoré postúpi na prehodnotenie Veľkej porote. Tá pozostáva z predsedov porôt jednotlivých kategórií a predsedu Ing. Jana Bilinského.

Porotcovia všetkých kategórií opakovane poukazovali na to, že už samotná nominácia je veľkým úspechom, pretože výber bol náročný. „Ak sa teda z množstva navrhovaných osobností niekto dostal už len medzi troch nominovaných, je to uznanie naozaj dobre odvedenej práce a veľkých výsledkov,” povedala Katarína Srkala. Zasadnutie Veľkej poroty sa uskutoční 12. decembra a spoločne si ešte raz prejdú a odsúhlasia všetky nominované osobnosti. Zároveň aj vyberú laureáta Mimoriadnej ceny. Mená nominovaných osobností a tiež laureáta Mimoriadnej ceny sa verejnosť dozvie ešte pred Vianocami.

27 rokov dobra

Krištáľové krídlo je projekt, ktorý už 27 rokov upriamuje pozornosť na pozitívne dianie v našej spoločnosti. Na prelomové myšlieky a veľké činy. Nominované osobnosti pôsobia na Slovensku a vykazujú mimoriadnu odbornosť v zvolenej kategórii spojenú s výraznými úspechmi a výsledkami dosiahnutými v uplynulom roku, a teda aktuálne v roku 2023. „Osobnosti sa môžu stať laureátmi Krištáľového krídla iba jedenkrát za život, a tak sa každý rok stretávame s novými a novými osobnosťami, ktoré pôsobia u nás doma a robia z našej krajiny lepšie miesto pre život,” povedala Mária Vaškovičová, zakladateľka projektu, „Je pre mňa veľmi dojemné, že množstvo navrhovaných osobností má stúpajúcu tendenciu. Je to pocta Krištáľovému krídlu ako projektu, do ktorého verejnosť chce navrhovať osobnosti, ktoré považuje za významné, ale najmä pocta samotným osobnostiam, ktoré – napriek hlasom, ktoré tvrdia, že šikovní ľudia cestujú zo Slovenska preč – pôsobia na Slovensku a pracujú pre náš domov.”

