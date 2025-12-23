Skončil už po dvoch dňoch. Fanúšikovia nechceli trénera s minulosťou sexuálneho delikventa

Michael Jolley odstúpil z funkcie trénera tímu Bury Town FC po iba dvoch dňoch od jeho vymenovania. Dôvod? Negatívna reakcia fanúšikov na jeho angažovanie. Informoval o tom web bbc.com.
Týka sa to incidentu z roku 2009, keď sa kouč priznal k sexuálnemu styku s 15-ročným dievčaťom. Bol odsúdený na rok podmienečne a na 12 mesiacov zapísaný do registra sexuálnych delikventov.
Vždy tvrdil, že dievča mu neprezradilo svoj skutočný vek a povedalo mu, že má 19 rokov. Vo vyhlásení uviedol, že následné vyšetrovanie preukázalo, že bol „oklamaný a nikdy nekonal zlomyseľne“.
Doviedol ich k výhre
Nikto mu nebránil v pokračovaní futbalovej kariéry a od incidentu pracoval v siedmich kluboch. Bury oznámilo vymenovanie 48-ročného hráča v piatok 12., skončil v nedeľu 14. decembra.
A to aj napriek tomu, že v sobotu 13. decembra doviedol klub k domácej výhre 2:1 proti Mossley, no priaznivci skandovali popevky na jeho odvolanie. Fanúšikovia hostí o ňom takisto spievali hanlivé piesne.
Tím uviedol, že si uvedomuje „silu pocitov, ktoré v posledných dňoch vyjadrili fanúšikovia, zamestnanci, partneri i hráči, a skutočný dopad, ktorý malo rozhodnutie predstavenstva vymenovať Michaela“.
„Nechcem, aby moja prítomnosť odradila predstavenstvo od jeho poslania vrátiť klub na jeho právoplatné miesto,“ prezradil Jolley.
Asistent trénera Tim Lees prevezme vedenie tímu dočasne. „Veríme, že tento krok je nevyhnutný na obnovenie dôvery, vytvorenie priestoru na reflexiu a umožnenie Bury FC napredovať spôsobom, ktorý odráža naše hodnoty a zodpovednosti,“ napísal klub.
Už má rodinu
„Ak si potenciálni zamestnávatelia želajú pozrieť dôkazy alebo charakterové referencie, ktoré boli vypočuté na súde v roku 2009, zabezpečím, aby im boli tieto dokumenty sprístupnené. Futbal je taký, aký je, zvykol som si na to, že ma na štadiónoch a v online priestore dehonestujú ľudia, ktorí nie sú ochotní alebo schopní akceptovať fakty.
Keďže mám ohľadom incidentu čisté svedomie, vždy som veril, že je správne, aby som si stal za svojím aj napriek nepríjemnostiam, ktorým som bol vystavený počas svojej futbalovej kariéry. Teraz, keď mám vlastnú rodinu, ktorá chce chodiť na zápasy a podporovať klub, prirodzene kladiem ich blaho pred svoje vlastné a na túto problematiku sa pozerám z iného uhla pohľadu,“ doplnil 48-ročný tréner Jolley podľa uvedeného webu.