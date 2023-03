Školy potrebujú internet 21. storočia: Ktoré aspekty musí spĺňať?

Od čias, kedy sa Univerzita Mateja Bela ako prvá škola na Slovensku pripojila na internet, ubehlo už 30 rokov. Dnes to je celkom inak ako pred rokmi. Bez internetového pripojenia si nevieme predstaviť každodenný život a ani vzdelávanie. Internet 21. storočia na školách je v súčasnosti nielen rýchlejší a kvalitnejší, ale tiež bezpečnejší.

Za posledných tridsať rokov sme zaznamenali obrovský rast možností a dosahu informačných a komunikačných technológií. Internet sa stal kľúčovým v každej oblasti. Dnes si bez neho nevieme predstaviť ani jeden deň. Internetové pripojenie ponúka nové spôsoby rozvoja výziev. Vplýva aj na vzdelávanie vytvorením novej kultúry učenia a prístupu k informáciám.

Najmä covidové obdobie bolo veľkým testom spoločnosti po viacerých stránkach. Jednou z oblastí, ktoré sa museli popasovať s novými problémami, bolo napríklad školstvo, ktoré na takúto situáciu nebolo pripravené. Nový spôsob online výučby vyžadoval kvalitné a stabilné internetové pripojenie a navyše naštartoval zmeny, ktoré boli v modernom vzdelávaní nevyhnutné.

Internet 21. storočia otvára nové možnosti

Prístup k internetu môže zlepšiť kvalitu vzdelávania prostredníctvom poskytovaných služieb. Otvára dvere k množstvu informácií, vedomostí a vzdelávacích zdrojov, čím zvyšuje možnosti učenia sa v triede aj mimo nej. Učitelia využívajú online materiály na prípravu hodín a študenti na rozšírenie rozsahu učenia. Interaktívne vyučovacie metódy podporované internetom umožňujú učiteľom venovať väčšiu pozornosť individuálnym potrebám študentov a podporujú spoločné učenie.

Avšak iba v prípade, že internetové pripojenie je spoľahlivé, stabilné a rýchle. Kým v minulosti naše školstvo zápasilo s nedostatočnou konektivitou do internetu, dnes je to inak. Vďaka slovenskej telekomunikačnej spoločnosti SWAN môže v súčasnosti až viac ako 2 800 slovenských škôl a iných vzdelávacích zariadení využívať inovatívne pripojenie na internet EDUNET, ktoré je bezpečné a mnohonásobne rýchlejšie ako predošlé riešenie.

„Online prostredie slúži ako permanentný komunikačný most medzi zamestnancami ZŠ i na vytvorenie kontaktnej zóny s externým prostredím. Aktuálne všetci pedagógovia na dennej báze používajú školské notebooky a tablety, majú k dispozícii OFFICE 365, v ktorom pracujú, online pripojenie k tlačiarňam a projektorom. Okrem zdieľania dokumentov využívajú spoločne so žiakmi online výučbové softvéry. Spomenuté vyťaženie je nerealizovateľné bez kvalitného internetového pripojenia. Poskytovaný EDUNET vytvára dostatočné prostredie k plynulej realizácii našich IT potrieb. Prostredie EDUNET v porovnaní s predošlým prostredím INFOVEK 2, ktoré naša škola v minulosti využívala, je kvalitnejšie v poskytovanej rýchlosti a v operatívnej súčinnosti s poskytovateľom. Celkovo službu porovnaním hodnotím ako vyššiu poskytovanú kvalitu, ktorá posunula naše plány do fázy realizovateľnosti, čo o prostredí INFOVEK 2 neplatilo,“ hovorí o projekte EDUNET riaditeľ Základnej školy v Cíferi Pavol Sagan a zároveň oceňuje potrebnú profesionálnu IT podporu, ktorú SWAN školám poskytuje.

EDUNET – najmodernejšie a najrobustnejšie pripojenie na internet

EDUNET je najmodernejšou a najrobustnejšou konektivitou do internetu, akú kedy mali školy na Slovensku k dispozícii. Tento projekt poskytuje internetové pripojenie, telekomunikačné a dátové služby, služby centrálnej správy, priamy prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu a filtrovanie internetového obsahu viac ako 2800 školám vo všetkých krajoch Slovenska, z toho približne 4 stovky stredných škôl a zvyšok tvoria základné školy, materské školy a iné vzdelávacie zariadenia. Tieto školy pokrývajú viac ako 600 000 používateľov, z ktorých asi pol milióna tvoria študenti a zvyšok tvoria učitelia a ďalší školský personál. Stále sa do projektu pripájajú nové školy na základe záujmu a dobrých referencií, ktoré tento projekt má.

Pripojenie škôl je zabezpečené prostredníctvom technológie optických vlákien, licencovanej mikrovlnnej technológie alebo fixnej LTE technológie. SWAN pre zlepšenie stability a rýchlosti pripojenia spolupracuje s viac ako 80 lokálnymi poskytovateľmi internetu na území celého Slovenska. Spoločnosť okrem konektivity do internetu vzdelávacím inštitúciám poskytuje ďalší hardvér na poskytovanie všetkých služieb. Bolo pripojených viac ako 15 tisíc zariadení, ako sú profesionálne Gigabit WiFi hotspoty a ďalšie aktívne sieťové zariadenia.

3 dôležité vylepšenia internetu 21. storočia

Projekt EDUNET je lepší ako jeho predchodca v troch základných aspektoch. Prvý a zároveň najvýraznejší je v poskytovaných rýchlostiach internetového pripojenia, ktoré sú niekoľkonásobne vyššie ako v minulosti. Vyše 600 škôl, ktoré dnes SWAN v rámci projektu EDUNET pripája na internet, využíva rýchlosť internetového pripojenia presahujúcu 200 Mbit/s a polovica z týchto škôl je pripojená najrýchlejším dostupným „gigabitovým“ internetom s rýchlosťou 1000 Mbit/s. Druhým rozdielom je, že všetky školy sú vybavené kvalitnou bezdrôtovou sieťou s využitím profesionálnej WiFi technológie. Tretím vylepšením je internetová bezpečnosť a bezpečnosť siete riadená centrálnym bodom, kde toto inovatívne riešenie blokuje nevhodný obsah webu alebo aplikácie pre bezpečnejšie online prostredie.

Tento článok vznikol v spolupráci s klientom SWAN