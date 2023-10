Školy môžu opäť súťažiť o štýlové eko lavičky z recyklovaných plastov

Udržateľnosť a ekológiu by sme mali vštepovať deťom už od malička. K zodpovednosti voči životnému prostrediu chce 365.bank motivovať práve najmladšiu generáciu. Preto aj tento rok spustila súťaž, v ktorej môžu základné a stredné školy z celého Slovenska získať štýlové ekolavičky vyrobené zo separovaných plastov, z rôzneho plastového odpadu, napríklad aj z exspirovaných platobných kariet, ktoré majú klienti možnosť priniesť na pobočky 365.bank a vhodiť ich do na to určených mintových tubusov. Stačí, ak škola zorganizuje zber odpadu, vyseparuje plasty a zašle organizátorom súťaže fotografiu alebo video zo zberu. Zo všetkých zúčastnených škôl vyžrebuje 12, ktoré získajú spolu až 48 lavičiek. Záujemcovia sa môžu do súťaže zapojiť do 15. novembra.

Ľudia po celom svete vyprodukujú ročne až šesť miliónov ton odpadu, ktorý pochádza z exspirovaných bankových, vernostných či iných plastových kariet. Jedným z riešení, ako s týmto odpadom naložiť, je jeho recyklácia. 365.bank hľadala spôsob, ako možno plasty, ktoré súvisia aj s bankovými službami, ďalej zužitkovať zmysluplným spôsobom. Dala preto aj zo starých plastových kariet vyrobiť štýlové a ekologické lavičky, o ktoré sa už po druhýkrát môžu uchádzať školy z celého Slovenska v rámci projektu S ekológiou sme si sadli.

„Ako banka presadzujeme princípy ekologického, bezpapierového a bezplastového bankovníctva. Chceme ísť príkladom aj najmladšej generácii a sme presvedčení, že správny prístup k životnému prostrediu je potrebné budovať od základov. Preto sme v rámci projektu S ekológiou sme si sadli zacielili na základné a stredné školy a vďaka ich snahe chrániť životné prostredie môžu získať vkusné a ekologické lavičky, ktoré im budú symbolicky pripomínať potrebu ekologickejšieho fungovania,“ vysvetľuje Head of PR 365.bank Linda Valko Gáliková.

Zapojiť sa môžu všetky školy

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky základné a stredné školy na Slovensku. Postup je jednoduchý. Stačí, ak sa škola na stránke 365.bank S ekológiou sme si sadli zaregistruje cez online dotazník, zorganizuje upratovanie okolia spolu so žiakmi a učiteľmi a z vyzbieraného odpadu odseparujte plasty. Následne vyplní dotazník a pripojí k nemu foto alebo video zo zberu. Termín na odoslanie dokumentácie zo spoločného zberu je do 15. 11. 2023. 365.bank začiatkom decembra zo všetkých zapojených škôl vyžrebuje 12, ktoré získajú spolu až 48 lavičiek, teda jedna škola dostane až 4 lavičky.

V predchádzajúcom ročníku sa do projektu zapojilo vyše 70 škôl a banka im rozdala spolu 50 lavičiek. „Veríme, že aj v tomto roku prejavia slovenské základné a stredné školy záujem, budú chcieť svojou aktivitou prispieť k skrášleniu prostredia, v ktorom žijú, k ochrane planéty a v neposlednom rade budú chcieť byť príkladom aj pre iné školy,“ dodáva Head of PR365.bank Linda Valko Gáliková.

Špeciálne lavičky, ktoré šetria prírodu

Eko lavičky zo separovaných plastov v spolupráci s 365.bank vyrába slovenská firma MANEO TECH špeciálnou patentovanou technológiou, ktorej vývoj trval až sedem rokov. V každom jednom kuse je zrecyklovaných až 50 kg plastov. Špeciálny materiál je ohňovzdorný́, pružný́, veľmi pevný́ a oproti klasickému betónu mimoriadne ľahký́. Svojím dizajnom pripomína prírodný kameň, avšak namiesto prírodného materiálu bol na výrobu lavičiek použitý výlučne separovaný plastový odpad, ako aj plastové kúsky zo starých platobných a vernostných kariet. Vďaka plastovej prímesi je materiál nielen lacnejší ako prírodný kameň, ale aj ekologickejší, keďže ho netreba ťažiť a dovážať. Lavičky tak nielen prispievajú k upcyklácii, ale chránia aj prírodu a šetria prírodné zdroje.

