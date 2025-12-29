Škodu po požiari haly farmy vo Vištuku predbežne vyčíslili na viac ako pol milióna eur

Škoda po nedeľňajšom požiari haly farmy vo Vištuku (okres Pezinok) bola predbežne vyčíslená na viac ako pol milióna eur. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) SR. Ako uviedol, požiar haly farmy v obci Vištuk bol ohlásený v nedeľu 28. decembra, krátko pred 16:30.
„Požiar sa podarilo zasahujúcim hasičom zlikvidovať dnes, 29. decembra, v skorých ranných hodinách. Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch, pričom vykonávali hasebné práce za súčasného rozoberania konštrukcie objektu. Súbežne prebiehala záchrana zvierat, ktoré sa v objekte nachádzali,“ uvádza HaZZ SR.
Od altánku začal horieť aj rodinný dom, hasiči zasahovali v okrese Svidník aj na druhý sviatok vianočný
Počas celého zásahu bol aj vykonávaný monitoring miesta udalosti, pomocou dronu s termokamerou. Pri požiari zasahovali hasiči z Pezinka a Trnavy, taktiež príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy, aj dobrovoľní hasiči z Blatného, Šenkvíc, Budmeríc, Voderadov a Častej. Pri požiari sa nik nezranil, vzniknutá materiálna škoda bola predbežne vyčíslená na 550-tisíc eur. Príčina udalosti je v štádiu vyšetrovania.