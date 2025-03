Skejtbordista Tury začal sezónu druhým miestom v Číne. Zdolal ho len 15-ročný Japonec Onodera - VIDEO

Slovenský reprezentant v skejtbordingu Richard Tury si vyjazdil druhé miesto na prestížnom podujatí FISE – Battle of the Champions 2025 v čínskom Macau. Boli to prvé preteky v sezóne 2025 pre víťaza nedávnej ankety Športová osobnosť Košíc.

Tury si vo štvrťfinále poradil s Holanďanom Remcom Erkelandom 2:1 a v semifinále s Japoncom Kejakim Ikem rovnako 2:1. V tzv. superfinále o celkový triumf nestačil na 15-ročného fenomenálneho Japonca Ginwoa Onoderu, podľahol mu hladko 0:3.

Je pozoruhodné, že na vlaňajších olympijských hrách v Paríži skončil Tury v disciplíne street na piatom mieste a Onodera bol až štrnásty. Zlatú medailu si vtedy vybojoval iný Japonec Juto Horigome.

„Do novej súťažnej sezóny 2025 som vykročil tou správnou nohou. Podarilo sa mi ´prebattlovať´ až do finále FISE – Battle of the champions 2025, kde som si zmeral sily s Ginwoom. Nakoniec je z toho krásne 2. miesto. Som rád, že som mohol reprezentovať Slovensko na tejto súťaži. Ďakujem za všetku podporu,“ uviedol Richard Tury na svojich profiloch na sociálnych sieťach.