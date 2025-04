Škandinávska značka prémiových spotrebičov ASKO mieri nahor. Svoje 75. výročie oslávi aj v Miláne

Škandinávska značka ASKO oslavuje 75 rokov inovácií a dokonalého spracovania svojich spotrebičov v prémiovej kvalite. Pri tejto výnimočnej príležitosti sa ASKO predstaví na prestížnom podujatí Milano Design Week, kde návštevníkom ukáže najnovšie trendy v oblasti dizajnu a funkčnosti domácich spotrebičov.

Viac informácii o značke ASKO nájdete na: sk.asko.com

ASKO nájdete v srdci Brera Design District na adrese Via Delle Erbe 2. Expozícia bude pre verejnosť otvorená denne od 10:00 do 17:00, a to v dňoch od 8. do 13. apríla 2025. Na tejto jedinečnej výstave si návštevníci budú môcť prezrieť najnovšie technologické inovácie a dizajnové riešenia značky ASKO. Zároveň sa môžu nechať inšpirovať samotnou filozofiou značky, ktorá sa sústreďuje na premyslený detail, udržateľnosť a dlhú životnosť spotrebičov, ako aj na ich nadčasový dizajn.

Za 75 rokov svojej existencie sa značka ASKO stala dokonalým synonymom škandinávskej precíznosti a dômyselného remeselného spracovania spotrebičov. Všetci návštevníci podujatia Milano Design Week sú preto srdečne pozvaní na expozíciu ASKO aj na pomyselnú oslavu 75. narodenín tohto inovátora v oblasti moderných domácich spotrebičov v škandinávskom dizajne.

Vydajte sa s nami na veľmi inšpiratívnu cestu za inováciami a objavte novú generáciu spotrebičov ASKO v jedinečnej atmosfére milánskeho dizajnového týždňa, kde sa dňa 8. apríla 2025 môžete stretnúť so zástupcami ASKO CZ/SK a v ďalších dňoch s globálnym tímom ASKO.

Foto: ASKO

ASKO & Milan Design Week

Kde? Via Delle Erbe 2, Brera Design District, Miláno

Kedy? 8. – 13. apríla 2025, denne v čase 10:00 – 17:00

https://sk.asko.com/milano-design-week-2025

Foto: ASKO

O značke ASKO:

ASKO je už viac než 75 rokov synonymom exkluzívnych spotrebičov, ktoré prinášajú do domácností tých najnáročnejších zákazníkov dokonalý súlad spoľahlivosti, inovatívnych technológií a moderného, nadčasového dizajnu v duchu škandinávskych hodnôt: spoľahlivosti, starostlivosti o rodinu a zdravie, ako aj ohľaduplnosti k prírode a ľuďom. Či už ide o spotrebiče na varenie alebo starostlivosť o bielizeň, vždy prinesú domov luxus aj špičkové technológie a funkcie, overené šéfkuchármi a profesionálnymi prevádzkami. Spotrebiče ASKO inšpirované Škandináviou ponúknu modernú, a pritom dokonale nadčasovú krásu, inšpiráciu aj radosť z každej činnosti, či už sa odohráva v kuchyni alebo práčovni.

ASKO. Inspired by Scandinavia. Spotřebiče za hranicí komfortu a dokonalosti.

Informačný servis