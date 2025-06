ŠK Slovan zlepšil prácu s fanúšikmi a chce predať 5 000 permanentiek. Podarí sa mu to?

Marketingový riaditeľ ŠK Slovan Bratislava odkryl pár výziev pred najbližšou sezónou.

Viac ako 4300 fanúšikov a fanúšičiek futbalového klubu ŠK Slovan Bratislava si už zakúpilo permanentku na novú sezónu 2025/2026.

Najslávnejší slovenský futbalový klub a úradujúci sedemnásobný majster si dal pred novou sezónou cieľ prekonať v počte predaných permanentiek číslo 5 000.

Už ju má 4 300 ľudí

„V prvej fáze si predkupné právo na svoje miesto uplatnilo 2 356 permanentkárov z uplynulej sezóny. V druhej fáze, v ktorej si permanentkári mohli zmeniť miesto, túto možnosť využilo ďalších 1 312 fanúšikov. Od 12. júna prebieha voľný predaj pre všetkých záujemcov. Momentálne si permanentku kúpilo vyše 4 300 fanúšikov. Naším cieľom je pokúsiť sa presiahnuť métu 5 000 predaných permanentiek, čo by bolo skvelé číslo. Už teraz evidujeme výrazný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom,“ uviedol marketingový riaditeľ ŠK Slovan Tomáš Straka v rozhovore na klubovom webe.

Športové úspechy

Slovanisti sú presvedčení, že zlepšený predaj permanentiek je priamym dôsledkom športových úspechov A-mužstva a najmä jeho účinkovania v ligovej časti Ligy majstrov ako aj na základe dobrej práce s fanúšikmi.

Zážitok nielen z futbalu

„Fanúšikovia, ktorí si obnovili permanentku, sa v priebehu júla môžu tešiť na exkluzívny darček od nás v podobe magazínu, ktorý zmapuje vydarenú minulú sezónu. Na každý ligový i európsky zápas na Tehelnom poli budeme pre fanúšikov na námestí pripravovať fanzónu. Je skvelé, že naši priaznivci si postupne zvykajú na to, že návšteva futbalu je pre nich zážitkom na celé popoludnie, keď prídu do fanzóny aj s deťmi či partiou, a dobre sa naladia na zápas,“ informoval Straka.

Viaceré benefity môžu čerpať fanúšikovia Slovana Bratislava s permanentkou prakticky okamžite. Týka sa to aj prípravných zápasov pred novou sezónou. Ako sú teda nastavené?

Aj na prípravu s Dánmi a Poliakmi

„Toto sa týka tých záujemcov, ktorí si kúpia permanentku ešte počas júna. Majú v cene júlové domáce prípravné duely s dánskym Midtjyllandom a poľskou Wislou. Rozhodli sme sa, že benefit domáceho duelu 2. kola kvalifikácie Ligy majstrov, ktorý sme pôvodne avizovali len pri obnove permanentky do 1. júla, zmeníme, a dáme túto možnosť všetkým, ktorí si permanentku kúpia do domáceho duelu so Zrinjski či Virtusom v 2. kvalifikačnom kole Ligy majstrov. S permanentkou teda máte tento zápas v cene na svoje miesto,“ doplnil marketingový riaditeľ na webe skslovan.com.