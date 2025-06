Slovan a Trnava predstavili posily do novej sezóny. Prichádzajú hráči zo zahraničia

Slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava a ďalší účastník slovenskej najvyššej súťaže FC Spartak Trnava posilnili v utorok svoje kádre pred novou sezónou 2025/2026. „Belasí“ získali defenzívneho stredopoliara Petra Pokorného z poľského Slasku Vroclav, zatiaľ čo Trnava angažovala rakúskeho ofenzívneho univerzála Stefana Škrbu z WSG Tirol. Obe posily prichádzajú ako reakcia na letné zmeny v kádroch a majú priniesť zvýšenie konkurencie i kvality do kľúčových línií.

Prichádza bývalý kapitán „dvadsaťjednotky“

Dvadsaťtriročný Pokorný podpísal so Slovanom štvorročnú zmluvu. Klub si od neho sľubuje omladenie a oživenie stredovej formácie po odchode skúseného Juraja Kucku. Bývalý kapitán slovenskej „dvadsaťjednotky“ má za sebou pôsobenie v Lieferingu, Salzburgu, Reale Sociedad či Fehérvári, pričom posledné dve sezóny odohral v poľskej Ekstraklase. So Slaskom sa stal vicemajstrom a zahral si aj v pohárovej Európe. V niekoľkých dueloch viedol tím ako kapitán.

Vyšlo to na tretí pokus

Pokorný sa k prestupu vyjadril s nadšením a zdôraznil, že je šťastný, že môže hrať za najväčší slovenský klub. „Videl som všetky zápasy Slovana v Lige majstrov, teším sa na atmosféru na Tehelnom poli a fanúšikov. Vydám zo seba maximum,“ uviedol pre klubový web. „Petra Pokorného sme dlhodobo sledovali, mali sme oňho záujem počas pôsobenia v Španielsku i následne po jeho prvom fantastickom ročníku v Ekstraklase. Som rád, že do tretice sa to podarilo, a od novej sezóny bude nosiť belasý dres. V podobe Petra získavame oživenie v podobe mladého futbalistu, rozšírenie možností i zvýšenie konkurencie na tomto poste. Vieme, čo v Petrovi je, a veríme, že svoj potenciál naplno rozvinie v belasom drese,“ vyhlásil Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ klubu.

Rozhodol dialóg so Škrtelom

Trnava reagovala na odchody ofenzívnych hráčov Róberta Picha a Kelvina Oforiho angažovaním Stefana Škrbu, ktorý uplynulú sezónu pôsobil v rakúskom WSG Tirol. Dvadsaťtriročný ofenzívny hráč odohral v uplynulej sezóne 25 zápasov, strelil štyri góly a pridal dve asistencie. Preferuje hru na ľavom krídle alebo pozícii ofenzívnej desiatky, vyniká kreativitou a ťahom na bránu. Škrbo reprezentoval Rakúsko v kategórii do 21 rokov. „Chcem dávať góly, prihrávať na ne a pomôcť tímu. Klub mal o mňa veľký záujem, rozhodol aj rozhovor s Martinom Škrtelom a skvelí fanúšikovia Spartaka,“ povedal Škrbo.

Má na čo nadväzovať

„Svojimi výkonmi nás aj trénerov presvedčil o svojich kvalitách a o tom, že môže byť prínosom pre tím. Je to stále mladý hráč, dynamický, s dobrým ťahom na bránu a zakončením. Sme radi, že je u nás a veríme, že v rovnakých výkonoch, aké predvádzal v Rakúsku bude pokračovať aj u nás. Je to bývalý reprezentant Rakúska do 21 rokov a verím, že sa mu u nás bude dariť.“ dodal k príchodu ofenzívnej posily športový riaditeľ trnavského klubu Martin Škrtel.