ŠK Slovan Bratislava chce hrať v slovinskom Celje s rozumom, aby v odvete využil na postup domáce prostredie

Futbalisti úradujúceho slovenského futbalového šampióna ŠK Slovan Bratislava už majú za sebou dve víťazné súťažné stretnutia a už v stredu ich čaká ďalšie.

„Belasí“ si po postupe cez severomacedónsky FK Struga Trim-Lum v 1. kvalifikačnom kole Ligy majstrov 2024/2025 zmerajú sily s majstrom Slovinska NK Celje a začnú u súpera.

Zodpovedne sa pripravujú

Ak by zverenci trénera Vladimíra Weissa staršieho zvládli aj túto prekážku, budú mať istotu skupinovej časti niektorej z pohárových súťaží.

„Čaká nás kvalitný súper s viacerými silnými individualitami, najmä v ofenzíve. Zodpovedne sa pripravujeme. Chceme urobiť všetko pre to, aby sme priniesli výsledok, ktorý nám dá šancu postúpiť,“ povedal asistent trénera Boris Kitka podľa klubového webu pred prvým stretnutím v Slovinsku.

Vyjadril sa tiež o zdravotnom stave hráčskeho kádra: „V podstate všetci sme zdraví, čo je dôležité. Stav Tigrana Barseghjana sa zlepšuje, trénuje s tímom, no uvidíme, či už to bude na zápas. Bude to zrejme tesné. Po zranení tam bola určitá pauza, preto nechceme nič riskovať, v tréningu však vyzerá dobre.“

Nové tváre v Slovane

Obe stretnutia proti Struge odchytal Martin Trnovský, teraz však bude pripravený zasiahnuť do hry aj gólman Dominik Takáč, ktorý do Slovana prestúpil z konkurenčnej Trnavy.

„Dominik s nami trénuje, postupne si zvyká na nových spoluhráčov. Veríme, že sa čím skôr vyrovná s tým, že mal menej času, a dokáže, že posledné roky patril k najlepším brankárom v súťaži. Neprezradím, či zajtra pôjde do brány, no brali sme ho predsa na to, aby sme zvýšili konkurenciu,“ prezradil Kitka.

Už proti severomacedónskemu súperovi nechýbal na ihrisku skúsený Róbert Mak, ďalšia nová tvár v Slovane pred ročníkom 2024/2025.

Je to 50 na 50

„Myslím si, že je to 50 ku 50. Celje má kvalitných hráčov, reprezentantov, i veľmi dobrého útočníka. Toto však platí aj pre nás. Vieme, akí sme doma silní, preto vonku potrebujeme hrať s rozumom. Tešíme sa aj na našich fanúšikov, ktorých by malo vycestovať veľa, a určite nám môžu pomôcť,“ vyhlásil Mak.

„Belasí“ sú už v dejisku duelu a v utorok večer si v Celje aj zatrénujú na štadióne Z’dežele. Stredajší duel sa tam začne o 20.15 h a na pravidlá bude dohliadať Angličan Darren England. Odveta v Bratislave je na programe v stredu 30. júla o 20.30 h a povedie ho taliansky arbiter Fabio Maresca.