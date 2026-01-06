Situácia s nedostatkom policajtov v Bratislave sa podľa Maškarovej čiastočne zlepšila

Neznížili sa nároky na výkon služby, ale nastavili previerky realistickejšie, tak, aby zodpovedali skutočným potrebám policajnej práce a dokázali osloviť širší okruh mladých uchádzačov.
MV SR: Nová prezidentka Policajného zboru
Situácia s nedostatkom policajtov v Bratislave a v Bratislavskom kraji sa podľa prezidentky Policajného zboru Jany Maškarovej čiastočne zlepšila. Ako povedala pre médiá koncom roka 2025, začiatkom vlaňajška bola v hlavnom meste a okolí neobsadenosť v polícii na úrovni takmer 23 percent, koncom roka však predstavovala už len približne 16,5 percenta.

„Toto je výsledkom cielenej náborovej kampane, prijatých viacerých interných systémových stabilizačných opatrení a zároveň motivačných benefitov,“ uviedla Maškarová.

Spomenula pritom aj zmeny v oblasti previerok fyzickej zdatnosti uchádzačov. „Neznížili sme nároky na výkon služby, ale nastavili sme previerky realistickejšie, tak, aby zodpovedali skutočným potrebám policajnej práce a dokázali osloviť širší okruh mladých uchádzačov,“ skonštatovala Maškarová. Zároveň doplnila, že v rámci Bratislavského kraja dostali novoprijatí policajti k dispozícii okolo 30 služobných bytov.

Celková neobsadenosť v polícii bola podľa Maškarovej začiatkom roka 2025 na úrovni približne 19 percent. Koncom roka Policajnému zboru chýbalo približne 15 percent z tabuľkového počtu policajtov.

