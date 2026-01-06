Po prepadnutí čerpacej stanice sa páchatelia z lupu dlho netešili, skončili v rukách polície

Po lúpežnom prepadnutí čerpacej stanice sa páchatelia z lupu dlho netešili. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, v pondelok krátko pred 20:00 prijali na linke 158 oznam o lúpežnom prepadnutí čerpacej stanice na Stupavskej ulici v Malackách.
Po príchode hliadok na miesto bolo zistené, že dvaja neznámi maskovaní páchatelia vošli do priestorov čerpacej stanice a odcudzili pod hrozbou použitia chladnej zbrane hotovosť.
„Operatívno-pátracou činnosťou boli osoby hliadkami kriminálnej polície vypátrané do piatich hodín, obmedzené na osobnej slobode a eskortované na policajné oddelenie za účelom vykonania ďalších potrebných úkonov,“ informovala ďalej polícia s tým, že obaja páchatelia sa momentálne nachádzajú v cele policajného zaistenia.
Udalosť je v štádiu vyšetrovania policajtov Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Malackách. Bližšie informácie polícia poskytne, keď to procesná situácia umožní.