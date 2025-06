Simone Inzaghi povedie saudskoarabský Al-Hilal, klub ho víta ako „talianskeho génia“

Bývalý tréner talianskeho Interu Miláno Simone Inzaghi sa stal novým koučom saudskoarabského futbalového klubu Al-Hilal. Klub to oznámil vo štvrtok, len pár dní pred začiatkom majstrovstiev sveta klubov v USA, ktoré sa uskutočnia v novom formáte s 32 tímami.

Inzaghi, ktorý v sobotu viedol Inter pri vysokej prehre vo finále Ligy majstrov 2024/2025 s Parížom Saint-Germain, v minulosti bagatelizoval špekulácie o dvojročnej zmluve v hodnote 50 miliónov eur.

„Som Simone Inzaghi a dnes sa začína môj príbeh s Al-Hilal,“ uviedol 49-ročný Talian v štýlovom videu na platforme X, kde si vychutnáva arabskú kávu a pripína si odznak klubu. Al-Hilal ho privítal slovami: „Taliansky génius je tu. Vitaj, Simone Inzaghi.“

A new Don takes charge 🤩💙 pic.twitter.com/7zsLoVleEz — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) June 4, 2025

Inzaghi v klube povedie hviezdy ako Rúben Neves či Aleksandar Mitrovič. Nestretne sa však s Neymarom, ktorý opustil klub v januári po sérii zranení. Podľa zdrojov AFP je Al-Hilal „prvou voľbou“ aj pre Cristiana Ronalda, ktorý avizoval odchod z konkurenčného Al-Nassr. Bruno Fernandes z Manchestru United však tento týždeň potvrdil, že odmietol ponuku Al-Hilalu vo výške 135 miliónov dolárov, pretože chce „hrať na najvyššej úrovni“.

Inzaghi viedol Inter od roku 2021, získal s ním jeden titul v Serii A a dve trofeje v Talianskom pohári. Dvakrát doviedol mužstvo do finále Ligy majstrov, no oba prehral. Inter mal ešte pred pár týždňami šancu na „treble“, no sezónu ukončil bez trofeje.