Simon Yates ovládol Giro d'Italia, v Ríme oslavoval s tímovým kolegom Kooijom - VIDEO, FOTO

Britský cyklista Simon Yates sa stal víťazom prestížnych pretekov Giro d’Italia 2024, v záverečnej etape v Ríme bezpečne prišiel do cieľa v pelotóne.

Tridsaťdvaročný jazdec tímu Visma-Lease a Bike si zabezpečil ružový dres už v sobotu po heroickom výkone v Alpách, keď ho získal od Isaaca del Tora. Yates je prvým cyklistom od čias Alberta Contadora pred desiatimi rokmi, ktorý vyhral Giro bez jediného etapového triumfu.

„Chcel som prísť do tímu, ktorý vie vyhrávať Grand Tours. S rôznymi jazdcami sa im to podarilo a vyzerá to, že sa mi to vyplatilo. Všetci máme pochybnosti, či robíme správnu vec alebo ideme správnou cestou. Aj ja som mal veľa neúspechov, nielen na Gire, ale aj na iných pretekoch, keď som si myslel, že možno je čas skončiť. Tento rok som však nemal smolu, čo sa mi v minulosti stávalo,“ povedal Yates.

Dvojnásobná radosť

Záverečnú etapu v Ríme ovládol v hromadnom šprinte Yatesov tímový kolega Olav Kooij, ktorý si pripísal druhé etapové víťazstvo na tohtoročnom Gire.

„Nemohli sme si želať lepší záver. V sobotu to bolo úžasné pre tím a v nedeľu som musel dať zo seba všetko, čo mi ešte zostalo v nohách. Tím mi to veľmi uľahčil,“ povedal Kooij.

Požehnanie pelotónu

Yates sa pred štartom nedeľňajšej záverečnej etapy zúčastnil na požehnaní pelotónu pápežom Levom XIV. vo Vatikáne.

„Z nejakého dôvodu som si neuvedomil, že sa zastavíme. Myslel som, že len prejdeme. Bol to nezabudnuteľný moment pre mňa aj pre všetkých jazdcov,“ dodal Yates, ktorý v roku 2018 ovládol aj Vueltu a Espaňa.

Isaac del Toro si odniesol biely dres pre najlepšieho mladého jazdca, v rozhodujúcom stúpaní Colle delle Finestre v sobotu nedokázal reagovať na Yatesov útok. Yates sa teraz môže tešiť na Tour de France, kde sa postaví po boku Jonasa Vingegaarda.