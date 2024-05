Šimkovičová zlyhala pri grantovom programe Obnovme si svoj dom, tvrdí SaS (video)

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) je toho názoru, že ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominatka SNS) zlyhala. Zlyhanie by sa malo týkať grantového programu Obnovme si svoj dom. V rámci neho je na obnovu historických pamiatok, hradov či kostolov, vyčlenená suma 22 miliónov eur.

Program je podľa strany v ohrození pre neschopnosť šéfky rezortu kultúry. SaS uviedla, že výzvy v programe boli vyhlásené ešte minulý rok v októbri, do 14. júna tohto roka je termín na vyhodnotenie projektov.

Ohrozené práce na kultúrnych pamiatkach

„Do dnešného dňa neexistuje jediný vyhodnotený projekt, nič. Ministerstvo kultúry absolútne historicky v tejto oblasti zlyhalo. Nijakým spôsobom nie je možné stihnúť termín, keďže neexistuje žiadna komisia na vyhodnocovanie projektov,“ tvrdí tímlíder SaS pre kultúru René Parák. Dodal, že to ohrozuje práce na mnohých kultúrnych pamiatkach.

Parák poznamenal, že ide o jediný program, ktorý šéfka rezortu kultúry povýšila nad ostatné, a podľa jeho názoru sa usilovala postaviť proti sebe obnovu pamiatok a boj proti hoaxom.

Prioritizácia kultúrnych pamiatok

„Dala si to ako vývesný štít, že toto je kompetencia rezortu kultúry, pričom nie je schopná nič pre to urobiť,“ myslí si. Liberáli sú znepokojení aj zmenou prioritizácie kultúrnych pamiatok. Parák tvrdí, že to môže otvoriť priestor pre záujemcov blízkych SNS, ktorí by chceli predradiť ich projekty v regiónoch.

„Je nebezpečné, kam tieto peniaze napokon pôjdu. Okrem toho, že hrozí sabotáž celého grantového programu Obnovme si svoj dom, pravdepodobne sa chystá aj rozkrádanie ďalších peňazí z fondov ministerstva kultúry,“ uzavrel.