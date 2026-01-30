Šimkovičová rokovala v Prahe s českým ministrom kultúry, hovorili o spoločných projektoch

Súčasťou rokovania bola aj diskusia o možnostiach obnovy a ďalšieho rozvoja spolupráce v rámci krajín V4 v oblasti kultúry a kreatívnych odvetví.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Martin Šimkovičová
Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová. Foto: archívne, SITA/Jakub Julény
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa v piatok v Prahe stretla s ministrom kultúry Českej republiky Otom Klempířom. Ako informoval rezortu kultúry, ministerka svojho rezortného kolegu pri tejto príležitosti pozvala na otvorenie Európskeho hlavného mesta kultúry v Trenčíne, ktoré sa uskutoční 14. februára.

Spolupráca v oblasti kultúry

Hlavným cieľom pracovného stretnutia ministrov bolo posilnenie slovensko-českej spolupráce v oblasti kultúry, výmena skúseností v oblasti kultúrnej politiky, ochrany kultúrneho dedičstva, podpory súčasného umenia a audiovízie, ako aj diskusia o spoločných projektoch realizovaných v rámci európskych programov.

Témami rokovania ministrov boli podľa rezortu verejnoprávne médiá, spoločné kultúrne a umelecké projekty, spolupráca v oblasti filmu a kinematografie, ako aj pokračovanie spoločnej prezentácie Slovenskej a Českej republiky na medzinárodných podujatiach, vrátane československého pavilónu na Bienále v Benátkach.

Pracovný obed

Súčasťou rokovania bola aj diskusia o možnostiach obnovy a ďalšieho rozvoja spolupráce v rámci krajín V4 v oblasti kultúry a kreatívnych odvetví.

S veľkou radosťou som prijala pozvanie ministra kultúry, stretnutie splnilo moje očakávania a zároveň potvrdilo, že aj napriek občasnému napätiu na politickej scéne zostávajú slovensko‑české vzťahy pevné, priateľské a založené na vzájomnej úcte,“ uviedla Šimkovičová.

Súčasťou stretnutia bol aj pracovný obed, na ktorý slovenskú delegáciu pozval predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Tomio Okamura.

