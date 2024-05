Šimkovičová: Kultúra politikov v prejavoch na námestiach, médiách aj v parlamente sa prepadla do najhlbšej žumpy (video)

Vláda a rezort kultúry tu nie sú na to, aby plnili program opozičných progresívnych a liberálnych strán, ale na to, aby napĺňali vládne sľuby a záväzky. Uviedla to ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) v pléne parlamentu počas rokovania o jej odvolávaní.

Parlament o vyslovení nedôvery ministerke rokuje od 9:00, Šimkovičová sa prvýkrát prihlásila o slovo až okolo 12:30. V úvode svojho vystúpenia obhajovala zrušenie RTVS, ktorú chce nahradiť novým zákonom o Slovenskej televízii a rozhlase. O ňom by sa, podľa opozičných poslancov, ktorí to čoraz častejšie spomínajú vo svojich vyjadreniach, malo začať rokovať budúci týždeň.

Občania neočakávajú deštrukciu

„Za niekoľko mesiacov vo funkcii ministerky som sa stretla osobne so stovkami ľudí od východu na západ našej krajiny, so zahraničnými predstaviteľmi a musím povedať, že drvivá väčšina z našich občanov očakáva riešenie problémov, ktoré nám predchádzajúca politická garnitúra zanechala. Neočakávajú deštrukciu,“ uviedla Šimkovičová.

Dodala, že veľa z nich si želá, aby „po takmer štyroch rokoch covidového, ekonomického a morálneho rozkladu nášho štátu predchádzajúcimi vládami nastali konečne časy pokoja a hľadania súdržnosti„.

Výroky progresívnych politikov

Ďalej sa posťažovala, že výroky progresívnych a liberálnych politikov či angažovaných hercov na jej osobu obsahujú pojmy ako fašista, neofašista, nacista, homofóbka či transfóbka. Doplnila, že v týchto pojmoch hľadá opozícia dôvody na jej odvolanie.

„Ja však nehajlujem na verejnosti. A poviem vám, je to odporné,“ dodala a pokračovala, že „je viac-menej jasné, že časť kultúrnej a umeleckej obce najmä z nášho hlavného mesta kašle na to, že nejaká Šimkovičová je tiež žena, matka, kamarátka, že je susedka, proste sa do mňa kope hlava nehlava„.

Odkaz progresívcom a liberálom

Progresívcom ďalej odkázala, že nie sú schopní rešpektovať ani tie najobyčajnejšie princípy ľudskej slušnosti.

„Kultúra politiky a politikov v prejavoch na námestiach a uliciach, v médiách a aj v parlamente sa prepadla do najhlbšej žumpy a túto úroveň vy, progresívci a liberáli, úspešne prenášate do rodín a do škôl, kde máte prístup,“ myslí si Šimkovičová.

Spomenula, že je za podporu LGBTI+ umelcov, a to tak, ako si to zaslúži ich talent a umenie, nie ideológia.