Šimečka: Zastaviť odchody mladých je pre budúcnosť Slovenska kľučové

Jednou z priorít pre Progresívne Slovensko (PS) je zabezpečiť, aby mladí ľudia neodchádzali za hranice, ale aby sa naopak začali vracať. „Je to dôležité, ale nielen z pohľadu ekonomiky a straty talentov. Vplýva to aj na ich rodiny, s ktorými sa potom vidia len niekoľkokrát za rok, a neraz len cez WhatsApp či Skype,“ uviedol predseda PS Michal Šimečka.

Zvýšený záujem PS o tému mladých sa odzrkadľuje aj v prieskumoch volebných preferencií. Medzi mladými ľuďmi do 30 rokov by PS volilo 24,4 percenta opýtaných. Medzi vysokoškolákmi je to dokonca 35,6 percenta, pričom druhá SaS by získala 6,4 percenta a Hlas 5,6 percenta.

Mladí ľudia sú podľa prieskumu agentúry Focus v porovnaní s celkovou populáciou Slovenska liberálnejší. PS navyše otvára témy, ktorým sa iné strany často vyhýbajú – duševné zdravie, klimatickú krízu, dostupnosť bývania.

„Veľmi nám pomohla séria podujatí, kde sme sa stretávali so stovkami mladých napríklad v Košiciach, v Banskej Bystrici či Brne. Pýtali sme sa ich, čo by ich presvedčilo na Slovensku zostať, a zohľadnili sme to pri tvorbe programu,“ poznamenala Tamara Stohlová, ktorá v Progresívnom Slovensku zodpovedá za politiky zamerané na mladých ľudí.

Dáta agentúry Focus tiež ukazujú výrazný nárast záujmu mladých o voľby. Od apríla sa zvýšil o 16 percentuálnych bodov na 68 percent. „Ak naša kampaň zameraná na budúcnosť prispeje k nezvyčajne vysokej účasti mladých na voľbách, bude to pre nás malé víťazstvo,“ hovorí Šimečka.

Tento článok vznikol v spolupráci s klientom Progresívne Slovensko