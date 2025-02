Šimečka vyletí ako čertík z krabičky vždy, keď sa hovorí o financovaní mimovládok, skonštatoval premiér Fico

aktualizované 26. februára, 16:41

Premiér Robert Fico (Smer-SD) kritizoval predsedu hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michala Šimečku, ktorý v utorok označil Ficovu výzvu pre ministerstvá na vypracovanie zoznamov dotácií a grantov poskytnutých pre tretí sektor za škandál. Nadácie, občianske združenia a iné organizácie podľa Šimečkových slov dlhodobo suplujú štát napríklad pri starostlivosti o seniorov, chorých či týrané ženy, ale aj vzdelávajú mladých ľudí čo chránia prírodu.

„A premiér, namiesto toho, aby im poďakoval, a sám konečne začal riešiť problémy ľudí na Slovensku, ich len odrádza a prenasleduje tu vymyslené prízraky,“ uviedol na sociálnej sieti Šimečka. Premiér v liste, ktorý zaslal ministerstvám, uviedol, že nemôže akceptovať politicky zamerané mimovládne organizácie, ktoré netransparentne ovplyvňujú verejnú mienku a politickú súťaž.

Priživovanie na mimovládnych organizáciách

V statuse na sociálnej sieti Fico zareagoval na Šimečkovu kritiku tým, že o svojom politickom oponentovi napísal, že „vyletí ako čertík z krabičky“ vždy, keď sa hovorí o financovaní mimovládok. Podľa premiéra sú Šimečkovi rodičia či partnerka príkladom toho, ako sa dá priživovať na mimovládnych organizáciách, čo je podľa Ficových slov dôvod, pre ktorý bol Šimečka odvolaný z postu podpredsedu parlamentu. Predseda vlády dodal, že zlaté časy sa im končia.

„Šimečkov otec chodí ako kúzelník po kulturákoch a kydá na mňa ako zmyslov zbavený. Preto, lebo pravda o financovaní súkromného života Šimečkovcov vychádza na povrch,“ tvrdí premiér. Poukázal napríklad na OZ Fórum, ktoré podľa jeho slov vedie matka Michala Šimečku, a ktoré malo podľa Fica za posledné štyri roky získať zo slovenských dotačných schém 314-tisíc eur.

Výzva pre Šimečku

„O tom, ako si Šimečkovci žili, hovorí aj exekúcia orgánov EÚ proti OZ Fórum vo výške takmer 160-tisíc eur. Hanba na sto rokov. Nahrabali peniaze z EÚ a len Boh vie, čo s nimi dorobili,“ myslí si Fico.

„Takže, vážení priatelia. Tu 100-tisíc, tam 100-tisíc eur, niekde vyšlo, niekde nie,“ pokračoval Fico s tým, že sú to stále prostriedky, o ktorých sa nesníva ani úspešným podnikateľom, nieto aktivistom v mimovládnom sektore.

„Takže pán Šimečka ml., čo keby ste namiesto ochkania, aký je to škandál, že si ako premiér oprávnene pýtam informácie, urobili tlačovku a oznámili celkovú sumu, ktorú Vaša rodina za celé roky bezprácne nahrabala z dotačných schém. To by bola sumička, pravda p. Šimečka? A že by mala viac ako šesť núl?“ uzavrel premiér.

Šimečka reagoval

Michal Šimečka v reakcii na Ficove obvinenia napísal, že premiér by mal po vzore Elona Muska napísať, čo za posledný týždeň spravil pre občanov Slovenska.

„Mám pre Vás tip, pán premiér. Kopírujete Elona Muska, zbierate informácie o občianskej spoločnosti. Tak to skúsme tak naozaj. Musk poslal všetkým federálnym úradníkom e-mail, kde majú napísať, čo spravili pre USA za posledný týždeň. Inak im hrozí výpoveď. Takže, pán premiér: čo ste za posledný týždeň pre občanov Slovenska spravili Vy?“, napísal Šimčeka.

Predsedu vlády sa spýtal, či už funguje kataster, vracajú sa zdravotníci, drahota pominula, sú lacnejšie potraviny, klesajú dane, bezpečnosť Slovenska sa zvýšila a koaličnú krízu zlepenca už vyriešil. „Nič z toho, nula. Nalejte si konečne čistého vína, pán premiér – je to na výpoveď,“ dodal.

Fico zaslal médiám stanovisko

Po Šimečkovej reakcii zaslal Robert Fico médiám stanovisko, v ktorom opätovne zdôraznil, že v prípade občianskeho združenia matky lídra progresívcov nejde o žiadnu účtovnú nezrovnalosť, ale o exekúciu európskych orgánov proti tomuto združeniu.

„Ešte raz Vás žiadame, pán Šimečka, aby ste zverejnili údaje o všetkých grantoch a dotáciách z domácich a zahraničných zdrojov, ktoré v rokoch 2010 – 2025 dostala vaša rodina. Vieme, že ide o horibilnú sumu, zverejneniu ktorej sa aj tak nevyhnete,“ vyzval Fico.