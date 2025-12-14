Šimečka sa chce opýtať amerického veľvyslanca, či budú oficiálne podporovať Smer

Celkovo sa podľa lídra najsilnejšieho opozičného subjektu USA v novom dokumente neprijateľným spôsobom miešajú do vnútorných záležitostí Európy.
NR SR: Mimoriadna 27. schôdza Národnej rady SR
Predseda politickej strany Progresívne Slovensko Michal Šimečka (v popredí). Foto: archívne, SITA/Tomáš Bokor.
Líder opozičného Progresívneho SlovenskaMichal Šimečka sa chce opýtať amerického veľvyslanca na Slovensku, či bude oficiálnou politikou Spojených štátov amerických podpora strany Smer-SD vo volebnej kampani. Povedal to v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 s poukazom na novú americkú národnú bezpečnostnú stratégiu.

Z nej podľa Šimečku vyplýva, že americká administratíva chce podporovať hnutia a politické strany blízke prezidentovi Donaldovi Trumpovi a jeho hnutiu MAGA (Make America great again).

„To znamená krajne pravicové strany. To znamená Fidesz v Maďarsku, AfD v Nemecku a na Slovensku to zrejme znamená Smer, prípadne Republika,“ skonštatoval Šimečka.

Celkovo sa podľa lídra najsilnejšieho opozičného subjektu USA v novom dokumente neprijateľným spôsobom miešajú do vnútorných záležitostí Európy.

„Čo nám čo má americká administratíva a Donald Trump hovoriť, aké my máme mať európske zákony, akú my máme mať politiku dovnútra,“ pýta sa Šimečka. Doplnil, že Európa tiež nehovorí, či má mať Texas taký, alebo taký zákon.

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v tejto súvislosti povedal, že USA investujú miliardy každý rok do ochrany Európy, a tak majú pocit, že sa môžu vyjadriť k jej fungovaniu.

„Migrácia je zásadný problém, všetky zelené aktivity sú takisto zásadný problém,“ uviedol minister s tým, že Spojené štáty Európu nehodili cez palubu, ale požadujú, aby sa začala správať racionálne.

