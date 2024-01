Šimečka: Arogantný a osobný útok Fica ukazuje, že je v úzkych a bojí sa (video)

Arogantný a osobný útok premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na predsedu Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečku, ako aj na hnutie ukazuje, že Fico je v úzkych a bojí sa. Tvrdí to Šimečka v reakcii na to, že premiér ho v štvrtok v parlamente nazval „protekčným, politickým deckom“.

„Pán Fico nevie odpovedať na otázku o kúpe luxusnej nehnuteľnosti od vlastného poslanca Muňka výrazne pod trhovú hodnotu. Ak by priznal farbu, usvedčil by sa z podvodného alebo protizákonného konania. Radšej teda spraví to, čo vždy, keď nevie, kam z konopí. Prízemne zaútočí na všetkých naokolo,“ poukázal Šimečka.

Šéf Progresívneho Slovenska sa zároveň ostro ohradil voči Ficovým slovám o tom, že je hnutie PS neúspešný politický projekt. Zdôraznil, že vo voľbách hnutie získalo dôveru vyše 500-tisíc ľudí z celého Slovenska, pričom 18 percent hlasov je najviac, ako kedy na Slovensku jasne liberálna a proeurópska strana získala.

„Vážime si to a vďaka tejto dôvere je dnes v parlamente 32 aktívnych, odborne zdatných poslancov a poslankýň PS, ktorí denne rozoberajú každý škodlivý, nepodarený zákon Ficovej vlády na súčiastky. Nečudujem sa, že pán Fico je z toho nervózny,” uzavrel Šimečka.