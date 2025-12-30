Silvester na chate? Pozor na oheň, prskavky aj ohňostroje

Práve tieto miesta však patria počas sviatkov k najrizikovejším z pohľadu vzniku požiarov. Union poisťovňa upozorňuje, že kombinácia kúrenia tuhým palivom, alkoholu, ohňa a zábavnej pyrotechniky každoročne vedie k škodám v tisícoch eur, ale aj k ohrozeniu zdravia a života.
Prídete na chatu, vybaľujete veci, plníte chladničku a hľadáte kávu – podľa skúseného hasiča Mareka Vizváryho by ste však mali urobiť ako prvé niečo úplne iné. „Po príchode na chatu alebo do prenajatého ubytovania si spravte minútovú „prehliadku bezpečnosti“. Zistite, kadiaľ by ste v prípade požiaru vyšli a či je v objekte funkčný hasiaci prístroj, kde je tečúca voda, kde je hydrant. Táto minúta vám neskôr môže zachrániť život,“ hovorí Vizváry.
„Na chatách často chýbajú základné bezpečnostné prvky ako napríklad hasiace prístroje, detektory dymu či jasne označené únikové cesty. Riziko zvyšuje aj fakt, že mnohé chaty sú využívané len sezónne a ich technický stav nie je pravidelne kontrolovaný. Navyše, ak ide o drevostavby v odľahlých lokalitách, môže byť zásah hasičov náročnejší,“ upozorňuje Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Union poisťovne.
Podľa Union poisťovne vznikajú počas silvestrovských osláv požiare najmä v dôsledku nesprávneho používania krbov a piecok a tiež nesprávnej manipulácie s otvoreným ohňom, sviečkami a pyrotechnikou. „Ľudia si často ukladajú drevo priamo ku krbu, aby bolo poruke. Ale to je chyba,“ vysvetľuje hasič. Vedeli ste, že na správne skladovanie dreva existuje zákon? Ten hovorí, že drevo by ste mali mať aspoň 1,5m od vykurovacieho telesa. „Iskra preskočí tak ľahko, že si to ani nevšimnete. V naskladaných polenách dreva vedľa krbu alebo piecky môže začať tlenie, ktoré následne prerastie do požiaru,“ vysvetľuje hasič Vizváry.
Bez rizika nie sú ani na prvý pohľad neškodné prskavky. Tie patria medzi časté príčiny menších požiarov a popálenín, najmä u detí. „Nedovoľte deťom hrať sa s prskavkami bez dozoru. Používať by ste ich mali ideálne vonku a po dohorení ich vložiť do nádoby s vodou alebo do snehu,“ radí Dupaľová Ksenzsighová. Používanie ohňostrojov v blízkosti chát a lesov predstavuje zvýšené riziko požiaru, najmä pri suchom počasí alebo silnom vetre. „Ľudia často podceňujú silu pyrotechniky a neberú do úvahy, kam môžu dopadnúť horiace časti. V horských oblastiach alebo v blízkosti lesa môže ísť o veľmi nebezpečnú kombináciu,“ upozorňuje Union. Poisťovňa preto odporúča dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti od budov a stromov, používanie len certifikovanej pyrotechniky a ideálne nie pod vplyvom alkoholu.
Čo robiť, ak k požiaru dôjde?
Ak napriek všetkým opatreniam dôjde k požiaru, Union radí zachovať chladnú hlavu:
- Okamžite volajte hasičov na čísle 150 alebo 112.
- Ak je to bezpečné, pokúste sa oheň uhasiť hasiacim prístrojom.
- Opustite objekt a upozornite ostatných.
- Nevracajte sa do zadymených priestorov.
Po uhasení požiaru je dôležité škodu čo najskôr zdokumentovať a nahlásiť poisťovni.
