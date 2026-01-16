Pravdepodobnou príčinou silného výbuchu v centre Utrechtu je únik plynu, úrady hlásia len ľahko zranených

Požiar, ktorý vypukol vo štvrtok okolo 15.30 h v dôsledku výbuchu, ktorý záchranné zložky označili ako „gigantický“, sa hasičom podarilo uhasiť až po niekoľkých hodinách.
Netherlands Explosion
Hasiči zasahujú v historickom centre Utrechtu po masívnom výbuchu a následnom požiari 15. januára 2026. Foto: AP Photo/Ahmad Seir
V historickom centre holandského Utrechtu sa po silnej explózii a následnom požiari vo štvrtok zrútilo niekoľko budov a najmenej štyri osoby utrpeli ľahké zranenia, informovali miestne úrady.

„Podľa prvotných informácií našťastie nikto neutrpel vážne zranenia priamo v dôsledku výbuchu,“ povedala utrechtská primátorka Sharon Dijksmová novinárom. Dodala, že dvom osobám poskytli ošetrenie záchranári na mieste, jedna bola prevezená do nemocnice s ľahkými zraneniami a ďalší človek sa po incidente necítil dobre.

Požiar, ktorý vypukol okolo 15.30 h v dôsledku výbuchu, ktorý záchranné zložky označili ako „gigantický“, sa hasičom podarilo uhasiť až po niekoľkých hodinách. Príčina explózie sa stále vyšetruje, no hlavnou hypotézou je únik plynu. Úrady zatiaľ nepredpokladajú cudzie zavinenie.

Hasiči čakajú na povolenie vstúpiť do trosiek zrútených budov, aby ich mohli prehľadať a nájsť prípadné obete. Nie sú však hlásené žiadne nezvestné osoby a úrady sa domnievajú, že budovy boli v čase výbuchu prázdne.

