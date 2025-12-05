Silný film o vysídlení a zmierení: Potopa mieri do kín

Po vypredaných predpremiérach v šiestich mestách na východe Slovenska a úspešnej premiére v Bratislave mieri film Potopa od 4. decembra do slovenských kín. Snímka režiséra Martina Gondu už stihla osloviť nielen významné osobnosti rusínskej komunity, ale aj širokú verejnosť. Téma vysídľovania, straty identity a silných ľudských príbehov spojených s budovaním vodných nádrží a priehrad totiž v posledných desaťročiach sprevádzala rodiny po celej krajine.
Producentka Katarína Krnáčová približuje: „Bolo pre nás mimoriadne dôležité uviesť film v špeciálnych predpremiérach práve na východe Slovenska – na miestach, kde sa príbeh odohráva a kde sme ho aj nakrúcali. Prišli na ne ľudia, ktorých sa táto ťažká historická udalosť priamo dotkla, a s nami aj s hercami diskutovali o svojich skúsenostiach. Ich srdečné prijatie a silné slová vďaky za to, že sme túto pre nich bolestivú tému spracovali presne a s rešpektom, boli pre nás veľkým zadosťučinením. Potvrdilo sa nám, že náš cieľ – ostať verní príbehu aj histórii a zároveň ho podať silne emocionálne – sa naplnil. Aj vďaka filmu zostane historická pamäť tejto udalosti zachovaná.“
Potopa je prvým hraným filmom, ktorý rozpráva príbeh vysídľovania pri budovaní vodnej priehrady Starina. Odohráva sa na pozadí reálnych udalostí spojených s výstavbou vodárenskej nádrže Starina, budovanej v rokoch 1981 až 1987 v blízkosti mesta Snina na východe Slovenska. Jej výstavbe museli ustúpiť obce Starina, Zvala, Smolník, Veľká Poľana, Ruské, Dara a Ostrožnica, kde žili obyvatelia prevažne rusínskej národnosti.
„Po vzhliadnutí filmu Potopa by som rád povedal, že som naozaj hrdý, že takýto film vznikol. Je to nádherná ukážka duše človeka, jeho príslušnosti k rodine, rodisku, a to v dobrom aj v zlom. Odkaz filmu je pre mňa naozaj hlboký,“ povedal herec Martin Mňahončák, ktorý patrí k výrazným osobnostiam rusínskej komunity.
V obci Ruské sa narodili aj obaja rodičia známeho herca Michala Hudáka, ktorý tam prežil svoje detstvo. Jeho starý otec po vysťahovaní do Sniny patril medzi ľudí, ktorí veľmi ťažko niesli vysídlenie, čo sa podpísalo aj na jeho psychickom aj fyzickom zdraví.
„Keď som videl film Potopa, vrátane autentických záberov z vysídľovania pod záverečnými titulkami, nebolo mi všetko jedno a nebolo to pre mňa jednoduché. Na film sa pozerám veľmi osobnou optikou. Za príbehom vysťahovania ľudí kvôli výstavbe nádrže Starina vidím stovky osudov ľudí, ktorým tak zobrali zmysel života, všetko, na čom pracovali,“ hovorí Michal Hudák, hrdo sa hlásiaci k rusínskej komunite.
Podľa herca je dôležité, aby si verejnosť pozrela film Potopa, aby hlbšie porozumeli, čo všetko museli komunity obetovať pre to, aby vznikla nádrž Starina, ktorá je dnes veľmi dôležitým zdrojom pitnej vody pre veľkú časť východného Slovenska.
Film Potopa mal na argentínskom festivale Mar del Plata svetovú premiéru 7. novembra, kde bol ocenený cenou SIGNIS za najlepší hraný film. Oslávil aj ázijskú premiéru na najväčšom indickom filmovom festivale Goa IFFI a do slovenských kín vstupuje dnes, 4. decembra.
Film vznikol v produkcii spoločnosti Silverart (Katarína Krnáčová, Tomáš Gič) a českej spoločnosti Cineart TV Prague (Viktor Schwarcz), v koprodukcii Poľska (Izabela Igel, Harine Films) a Belgicka (Henry Gillet, Y-House Films, ktorý tento rok získal Oscara za najlepší krátky hraný film).
Partnermi filmu sú OZ Vodohospodári, PFX, Auto VALAS, rádio Rusyn FM, mestá Snina, Humenné, Medzilaborce a obec Čertižné.
Film finančne podporil Audiovizuálny fond, Státní fond audiovize, Polski Instytut Sztuki Filmowej, belgický program Tax Shelter, Creative Europe MEDIA, Košický samosprávny kraj – program Terra Incognita a Fond na podporu kultúry národnostných menšín.
Viac informácií o tvorcoch a hereckom obsadení filmu Potopa nájdete na stránke filmpotopa.sk.
