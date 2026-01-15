Šialenstvo v Rabate! Maroko po dráme na jedenástky vyradilo Nigériu a po 50 rokoch chce titul - VIDEO

Štadión v Rabate v stredu večer doslova explodoval radosťou. Maroko po bezgólovej bitke a nekonečných 120 minútach napokon zlomilo Nigériu v jedenástkovom rozstrele a po víťazstve 4:2 si vybojovalo postup do finále futbalového Afrického pohára národov. Absolútnym hrdinom večera sa stal brankár Yassine Bounou, ktorý dvoma famóznymi zákrokmi poslal domácich do boja o titul proti Senegalu.
Rozhodujúci moment prišiel v rozstrele, keď Bounou najprv vychytal Samuela Chukwuezeho a následne brilantne zlikvidoval pokus Bruna Onyemaechiho. Keď potom Youssef En-Nesyri premenil svoj pokus, viac než 65-tisíc fanúšikov na štadióne v marockej metropole sa ocitlo v eufórii. Úľava bola citeľná aj u Hamzu Igamanea, ktorého nepremenený pokus mohol Maroko stáť všetko.
Organizátori afrického šampionátu po 20. minúte zápasov púšťajú fanúšikov zadarmo, aby zaplnili prázdne tribúny
„Bol to jeden z najťažších zápasov, aké sme odohrali, proti veľmi silnému a talentovanému súperovi,“ priznal marocký tréner Walid Regragui. „Som nesmierne vďačný za hráčov a za marocký ľud, ktorý si tento moment naozaj zaslúži.“ Zároveň však upozornil, že tím musí rýchlo zregenerovať, keďže duel stál obrovské množstvo síl.
Maroko je pod obrovským tlakom. Na titul čaká už polstoročie – od roku 1976. Domáce publikum však tentoraz stálo pevne za svojím tímom a vytvorilo prostredie, v ktorom to mali Nigérijčania mimoriadne ťažké. „Super Eagles“, vedení hviezdami Victorom Osimhenom a Ademolom Lookmanom, ktorí patrili k najlepším tímom turnaja, tentoraz nenašli recept na disciplinovanú obranu domácich.
„Je ťažké takto prehrať, najmä po penaltách,“ povedal sklamaný tréner Nigérie Éric Chelle. „Hrali sme proti silnému tímu a zároveň proti publiku. Taký je futbal, musíme to prijať.“ Pre Nigériu je to krutý koniec sna o štvrtom titule dva roky po prehratom finále s Pobrežím Slonoviny.
Vo finále na Maroko čaká Senegal, ktorý vyradil Egypt gólom Sadiа Maného. Pôjde o súboj dvoch najvyššie postavených afrických tímov v rebríčku FIFA – a pre Maroko o šancu prepísať históriu. Po noci plnej nervov, piskotu, emócií a hrdinských zákrokov je sen o titule naďalej živý. A celý národ verí, že tentoraz to už vyjde.