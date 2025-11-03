Severokórejskí vojnoví zajatci, ktorých zadržiavajú v Kyjeve chcú odísť do Južnej Kórey

Juhokórejský poslanec povedal, že ak sa vojaci vrátia do Severnej Kórey, bude to pre nich „v podstate rozsudkom smrti“.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Severokórejskí vojaci. Foto: SITA/AP
Južná Kórea Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Južná Kórea

Dvaja severokórejskí vojaci, ktorých ukrajinské sily zajali v ruskej Kurskej oblasti, požiadali o prevoz do Južnej Kórey. Uviedla to v nedeľu pre agentúrnu AFP juhokórejská organizácia zaoberajúca sa ochranou ľudských práv, najmä práv severokórejských utečencov a zajatcov Gyeore-eol Nation United. Zajatci svoju žiadosť vyslovili počas rozhovoru pre dokumentárny film, na ktorého príprave sa podieľala Gyeore-eol Nation United. Rozhovor sa uskutočnil 28. októbra na utajenom mieste v Kyjeve, kde oboch vojnových zajatcov zadržiavajú.

„Prosili novinárku, aby im sľúbila, že sa po nich vráti a vezme ich do Južnej Kórey,“ povedal šéf Gyeore-eol Nation United Čang Se-jul, ktorý je severokórejským utečencom.

Podľa juhokórejskej ústavy sa všetci Kórejčania, vrátane obyvateľov Severu, považujú za občanov Kórejskej republiky, a Soul uviedol, že toto pravidlo platí aj pre vojakov zajatých na Ukrajine. Rozhovor zverejnia v najbližších týždňoch, uviedol Čang Se-jul.

Severokórejskí vojaci majú rozkaz spáchať samovraždu, ak im hrozí zajatie, konštatovala juhokórejská rozviedka. Podľa juhokórejského poslanca, ktorý sa s dvojicou zajatcov stretol, boli svedkami, ako ich zranení spolubojovníci spáchali samovraždu granátmi. Dodal, že ak sa vojaci vrátia do Severnej Kórey, bude to pre nich „v podstate rozsudkom smrti“.

Okruhy tém: Rusko-ukrajinský konflikt severokórejskí vojaci vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk