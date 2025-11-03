Severokórejskí vojnoví zajatci, ktorých zadržiavajú v Kyjeve chcú odísť do Južnej Kórey

Dvaja severokórejskí vojaci, ktorých ukrajinské sily zajali v ruskej Kurskej oblasti, požiadali o prevoz do Južnej Kórey. Uviedla to v nedeľu pre agentúrnu AFP juhokórejská organizácia zaoberajúca sa ochranou ľudských práv, najmä práv severokórejských utečencov a zajatcov Gyeore-eol Nation United. Zajatci svoju žiadosť vyslovili počas rozhovoru pre dokumentárny film, na ktorého príprave sa podieľala Gyeore-eol Nation United. Rozhovor sa uskutočnil 28. októbra na utajenom mieste v Kyjeve, kde oboch vojnových zajatcov zadržiavajú.
„Prosili novinárku, aby im sľúbila, že sa po nich vráti a vezme ich do Južnej Kórey,“ povedal šéf Gyeore-eol Nation United Čang Se-jul, ktorý je severokórejským utečencom.
Podľa juhokórejskej ústavy sa všetci Kórejčania, vrátane obyvateľov Severu, považujú za občanov Kórejskej republiky, a Soul uviedol, že toto pravidlo platí aj pre vojakov zajatých na Ukrajine. Rozhovor zverejnia v najbližších týždňoch, uviedol Čang Se-jul.
Severná Kórea sa Rusku chystá poskytnúť ďalších 6-tisíc vojakov
Severokórejskí vojaci majú rozkaz spáchať samovraždu, ak im hrozí zajatie, konštatovala juhokórejská rozviedka. Podľa juhokórejského poslanca, ktorý sa s dvojicou zajatcov stretol, boli svedkami, ako ich zranení spolubojovníci spáchali samovraždu granátmi. Dodal, že ak sa vojaci vrátia do Severnej Kórey, bude to pre nich „v podstate rozsudkom smrti“.