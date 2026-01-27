Severná Kórea odpálila dve balistické rakety smerom k Japonskému moru

Ide o druhý raketový test, ktorý prichádza krátko po návšteve vysokého predstaviteľa Pentógonu v Soule.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
Severokórejský vodca Kim Čong-un Foto: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP
Severná Kórea v utorok odpálila smerom k Japonskému moru zrejme dve balistické rakety, oznámili japonské a juhokórejské úrady. Ide o druhý raketový test Pchjongjangu v tomto mesiaci.

Juhokórejský zbor náčelníkov štábov uviedol, že zaznamenal odpálenie „projektilu“ smerom k moru, ktoré Soul označuje ako Východné more. Japonská pobrežná stráž s odvolaním sa na ministerstvo obrany informovala, že boli detekované dve balistické rakety, pričom obe medzičasom pravdepodobne dopadli do mora.

Vzorový spojenec

Podľa japonskej tlačovej agentúry Jiji Press, ktorá sa odvolala na zdroje z ministerstva obrany, rakety dopadli mimo výlučnej ekonomickej zóny Japonska.

Test nasleduje po ďalšom odpale rakety, ku ktorému došlo začiatkom mesiaca len niekoľko hodín pred cestou juhokórejského prezidenta na samit do Číny. Prichádza tiež deň po návšteve tretieho najvyššie postaveného predstaviteľa Pentagónu Elbridgea Colbyho v Soule, kde Južnú Kóreu označil za „vzorového spojenca“.

Vývoz do Ruska

Severná Kórea v posledných rokoch výrazne zintenzívnila raketové testy. Podľa analytikov sa tým snaží zlepšiť presnosť svojich úderných schopností, demonštrovať silu voči Spojeným štátom a Južnej Kórei, ako aj otestovať zbrane, ktoré by potenciálne mohla vyvážať do Ruska.

Pchjongjang sa zároveň pripravuje na významný zjazd vládnucej strany, prvý po piatich rokoch, ktorý sa má uskutočniť v najbližších týždňoch. Pred jeho konaním líder Kim Čong-un nariadil „rozšírenie“ a modernizáciu výroby rakiet.

