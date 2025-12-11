Šesť premiérov vrátane slovenského žiada od šéfky EK odbúranie ideologického dogmatizmu

Premiéri v otvorenom liste žiadajú Úniu, aby svojou zelenou politikou nezničila európsky automobilový priemysel.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a slovenský premiér Robert Fico. Foto: SITA/AP.
Európa Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Európa

Premiéri šiestich členských štátov EÚ vrátane Slovenska sa na predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú obrátili otvoreným listom, v ktorom ju žiadajú, aby sa Európska únia vzdala ideologického dogmatizmu, ktorý priviedol na kolená celé výrobné sektory, navyše s malým alebo takmer žiadnym hmatateľným prínosom z hľadiska globálnych emisií.

Kľúčovým je podľa predsedov vlád šiestich krajín EÚ uplatňovanie technologickej neutrality, pričom je zrejmé, že na ceste k dekarbonizácii neexistuje žiadne zázračné riešenie a zavedenie jediného technologického riešenia obmedzuje výskum, inovácie a čestnú hospodársku súťaž.

Toto platí najmä pre „európsky automobilový priemysel a priemysel automobilových komponentov, sektor, ktorý dramaticky trpí v dôsledku súčasných politík EÚ a potrebuje okamžité riešenia“.

Rozpory v cieľoch

Premiéri majú výhrady aj k pripravovanému legislatívnemu návrhu o ekologizácii firemných vozových parkov, ktorý bol oznámený koncom februára v rámci Dohody o čistom priemysle, pričom ak by sa podľa nich zaviedli ďalšie povinnosti týkajúce sa vozidiel s minimálnymi nulovými emisiami (ZEV) pre firemné vozové parky, viedlo by to k duplicite regulácie a zvýšenej byrokracii, „čo je v rozpore s cieľom zjednodušenia sledovaným na úrovni EÚ“.

Európske nariadenie o emisiách CO2 pre osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá už v skutočnosti poskytuje účinný nástroj na dekarbonizáciu v automobilovom sektore“.

Premiéri tiež žiadajú, aby sa návrh Komisie zameral na osvedčené postupy, daňové stimuly a podporné programy, pričom by mal odrážať technologicky neutrálny prístup pri podpore prechodu na vozidlá s nízkymi a nulovými emisiami.

Administratívna záťaž

Okrem toho by „obmedzenie firemných vozových parkov výlučne na vozidlá s nulovými emisiami ohrozilo konkurencieschopnosť spoločností, najmä malých a stredných podnikov, a zaviedlo by nové ekonomické a administratívne záťaže“.

Automobilový priemysel a priemysel automobilových komponentov Európskej únie, ako aj jej opatrenia v oblasti klímy, sa podľa šiestich premiérov nachádzajú v zlomovom bode, v dôsledku čoho je nevyhnutné efektívne sledovať klimatické ciele Únie a zároveň nezničiť jej konkurencieschopnosť, „pretože v priemyselnej púšti nie je nič zelené“.

Šiesti signatári

Pod otvorený list predsedníčke Európskej komisie sa podpísali: bulharský premiér Rosen Željazkov, český premiér Petr Fiala, maďarský premiér Viktor Orbán, poľský premiér Donald Tusk, slovenský premiér Robert Fico a talianska premiérka Giorgia Meloniová.

Viac k osobe: Giorgia MeloniováPetr FialaRobert FicoUrsula von der LeyenováViktor Orbán
Firmy a inštitúcie: EU Európska úniaEurópska komisia (EK)
Okruhy tém: dekarbonizácia Európska komisia Európska únia Otvorený list
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk