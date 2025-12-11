Šesť premiérov vrátane slovenského žiada od šéfky EK odbúranie ideologického dogmatizmu

Premiéri šiestich členských štátov EÚ vrátane Slovenska sa na predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú obrátili otvoreným listom, v ktorom ju žiadajú, aby sa Európska únia vzdala ideologického dogmatizmu, ktorý priviedol na kolená celé výrobné sektory, navyše s malým alebo takmer žiadnym hmatateľným prínosom z hľadiska globálnych emisií.
Kľúčovým je podľa predsedov vlád šiestich krajín EÚ uplatňovanie technologickej neutrality, pričom je zrejmé, že na ceste k dekarbonizácii neexistuje žiadne zázračné riešenie a zavedenie jediného technologického riešenia obmedzuje výskum, inovácie a čestnú hospodársku súťaž.
Toto platí najmä pre „európsky automobilový priemysel a priemysel automobilových komponentov, sektor, ktorý dramaticky trpí v dôsledku súčasných politík EÚ a potrebuje okamžité riešenia“.
Rozpory v cieľoch
Premiéri majú výhrady aj k pripravovanému legislatívnemu návrhu o ekologizácii firemných vozových parkov, ktorý bol oznámený koncom februára v rámci Dohody o čistom priemysle, pričom ak by sa podľa nich zaviedli ďalšie povinnosti týkajúce sa vozidiel s minimálnymi nulovými emisiami (ZEV) pre firemné vozové parky, viedlo by to k duplicite regulácie a zvýšenej byrokracii, „čo je v rozpore s cieľom zjednodušenia sledovaným na úrovni EÚ“.
„Európske nariadenie o emisiách CO2 pre osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá už v skutočnosti poskytuje účinný nástroj na dekarbonizáciu v automobilovom sektore“.
Premiéri tiež žiadajú, aby sa návrh Komisie zameral na osvedčené postupy, daňové stimuly a podporné programy, pričom by mal odrážať technologicky neutrálny prístup pri podpore prechodu na vozidlá s nízkymi a nulovými emisiami.
Administratívna záťaž
Okrem toho by „obmedzenie firemných vozových parkov výlučne na vozidlá s nulovými emisiami ohrozilo konkurencieschopnosť spoločností, najmä malých a stredných podnikov, a zaviedlo by nové ekonomické a administratívne záťaže“.
Automobilový priemysel a priemysel automobilových komponentov Európskej únie, ako aj jej opatrenia v oblasti klímy, sa podľa šiestich premiérov nachádzajú v zlomovom bode, v dôsledku čoho je nevyhnutné efektívne sledovať klimatické ciele Únie a zároveň nezničiť jej konkurencieschopnosť, „pretože v priemyselnej púšti nie je nič zelené“.
Šiesti signatári
Pod otvorený list predsedníčke Európskej komisie sa podpísali: bulharský premiér Rosen Željazkov, český premiér Petr Fiala, maďarský premiér Viktor Orbán, poľský premiér Donald Tusk, slovenský premiér Robert Fico a talianska premiérka Giorgia Meloniová.