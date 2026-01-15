Šesť mesiacov až 98 rokov. Počet obetí tragického novembrového požiaru v Hongkongu uzavreli na 168

Konečný počet obetí ničivého požiaru v hongkonskom bytovom komplexe z novembra minulého roka je 168, oznámil vo štvrtok bezpečnostný šéf mesta Chris Tang. Je to o sedem viac, než úrady uvádzali bezprostredne po tragédii.
Požiar, ktorý zachvátil výškové budovy vo štvrti Tai Po, sa stal najtragickejším požiarom obytného domu na svete od roku 1980. Úrady pôvodne identifikovali 161 obetí, no po ukončení všetkých forenzných procesov sa počet zvýšil na konečných 168.
„Všetky telesné pozostatky boli identifikované,“ potvrdil Tang s tým, že žiadna osoba už nie je nezvestná. Medzi obeťami je 110 žien a 58 mužov vo veku od 6 mesiacov do 98 rokov.
Oheň v bytovom komplexe Wang Fuk Court zasiahol sedem z ôsmich obytných veží, ktoré boli v čase incidentu v rekonštrukcii a zabalené v nekvalitnej ochrannej sieťovine, čo podľa úradov mohlo prispieť k rýchlemu šíreniu plameňov.
Šéf hongkonskej administratívy John Lee v stredu uviedol, že polícia v súvislosti s vyšetrovaním tragédie zatkla šestnásť osôb pre podozrenie z neúmyselného zabitia a šesť podozrivých z podvodu. Ďalších štrnásť osôb bolo zadržaných na základe podozrenia z korupcie.