Seriálová hviezda z Beverly Hills šokovala fanúšikov, syna oblieka do školy ešte pred spaním

Americká herečka Tori Spelling, ktorá sa preslávila vďaka legendárnemu seriálu Beverly Hills 90210, má svoj podcast Missspelling, kde sa zveruje so svojím súkromím. Veľakrát sa nebála verejne hovoriť o príhodách, ku ktorým by sa iní nepriznali.

Naposledy 51-ročná mama piatich detí prezradila, že syna Beaua oblieka do školy už na noc. Informuje portál TV Joj Topstar.noviny.sk.

„Beau Beau je oficiálne žiakom 1. ročníka. Včera mal na konci roka školskú párty. Som tak hrdá na toto dieťa! Moje dieťa,“ povedala Tori o sedemročnom synovi počas rozhovoru s umelkyňou Debbie Gibsonovou.

Môže si dlhšie pospať

Povzdychla si však, že ho musí chystať a obliekať do školy. Zároveň načrtla, ako vyzerá ich večer a prečo sa ho rozhodla obliekať do školy ešte večer pred spaním.

„Takže dostane večeru, okúpe sa, niekedy, ale potom poviem: „Hej, kamoš. Ušetrí ti to ďalších päť minút, ak sa teraz oblečieme a potom môžeš ráno dlhšie spať„,“ ozrejmila s tým, že takto si môže aj ona pospať.

S najmladším som zlenivela

So smiechom dodala, že súhlasil a tak spí vo svojich šatách. „Je to také zlé. S mojím najmladším som tak zlenivela,“ priznáva Tori. Následne sa opýtala, či je zlá mama a snažila sa to ospravedlniť argumentom, že to nie je každý deň.

Nedávno zase vo svojom rozhovore s Williamom Shatnerom nahlas vyslovila myšlienku, že po rozvode bude musieť ísť na platformu OnlyFans a zarábať školné svojich detí. Viac si prečítajte na stránke Topstar.noviny.sk.