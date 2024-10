Seriál: Sme s vami na každom kroku. Aj jeseňou kráčajte bezpečne

Poďte ďalej, nevyzúvajte sa

Takéto pozvanie nemožno odmietnuť. Prirodzene a bez úmyslu obuť sa do papúč vstupujeme do priestorov, ktoré denne navštevujeme. Do firmy, obchodu, do banky, školy, reštaurácie, na poštu, k lekárovi… Myslíme na svoje povinnosti a nie na špinavé topánky. Precitneme možno v momente, keď sa na mokrej podlahe pošmykneme a skúšame zápästie, či vydržalo. Mokré alebo špinavé podlahy môžu viesť k zraneniam zamestnancov alebo zákazníkov, ktorí sa pošmyknú a spadnú. V SALESIANER MIETTEX majú proti úrazom a neporiadku účinnú prevenciu. Špičkové rohože, ktoré v sebe zachytávajú všetky technologické i materiálové inovácie spĺňajú svoj účel aj v nepriaznivom jesennom počasí.

Pozerajte sa pod nohy

Kvalitné a funkčné rohože na miestach s vysokou návštevnosťou sú vizitkou prevádzkovateľov. Kvalitné rohože, ktoré spoľahlivo zachytávajú nečistoty, absorbujú vodu na dostatočnej ploche a potrebný čas by mali byť nevyhnutnou súčasťou vybavenia verejných priestorov. „Rohože, ktoré si zákazník vyberie na základe potrieb a preferencií zariadenia a dbá na ich pravidelnú údržbu, do značnej miery šetria nielen ľudskú prácu, no v neposlednom rade náklady na udalosti, ktoré môžu vzniknúť dôsledkom znečistenia interiéru,“ konštatuje Jozef Čavrk, Country Sales Manager spoločnosti SALESIANER MIETTEX.

Obavy z údržby nie sú na mieste

Na mieste je úspora nákladov a bezproblémové udržiavanie čistoty a bezpečnosti. Stačí si rohože od spoločnosti kúpiť alebo prenajať. Efektívne plánovanie, čistenie a včasná výmena rohoží je na nezaplatenie. „S našimi rohožami si vôbec nemusíte špiniť ruky. Produkty špičkovej kvality s top vlastnosťami potrebujú rovnakú starostlivosť ako vaši zákazníci. Naše rohože znižujú riziko pošmyknutia vo vstupnom priestore, najmä ak je mokro, chránia kvalitnú podlahu, a pravidelnou údržbou v našich špecializovaných práčovniach ostávajú trvalo udržateľné. Radi vytvoríme aj rohože podľa individuálnych požiadaviek, sú dostupné v mnohých farbách a veľkostiach s logom či nápisom sprostredkujú krátke výstižné správy vašim návštevníkom,“ vysvetlil J. Čavrk

Čísla hovoria za všetko

Prémiové rohože od SALESIANER sa môžu pochváliť naozaj dobrými číslami. Plocha 1m² rohože absorbuje približne 3 kg suchých nečistôt a 4 l vlhkosti. Vďaka špeciálne zatočeným nylonovým vláknam zachytia až 80% nečistôt. Špina ostáva v spodnej časti rohože a neroznáša sa. Rohož má elektrostatické vlastnosti (ISO 14041), je ťažko horľavá, slabo dymiaca (EN 13501-1).

Profesionálny servis, údržba rohoží zabezpečuje ich vysoký hygienický štandard, funkciu, predlžuje životnosť, šetrí peniaze i náklady na personál, ktorý neustále upratuje to, čo tieto rohože zvládnu už po prvom kroku.

Bezpečie návštevníkov i zamestnancov

Sortiment rohoží SALESIANER zahŕňa širokú škálu produktov na rôzne použitie. Rohože s logom a rohože s nápisom sú klasické reklamné rohože, ktoré možno použiť na sprostredkovanie krátkych výstižných správ návštevníkom. Ergonomické rohože, známe aj ako protiúnavové podložky, poskytujú podporu svalom zamestnancov v stoji a zohrávajú úlohu pri podpore zdravia pri práci. Gumové rohože alebo protišmykové rohože sa používajú vo výrobných závodoch a, podobne ako vonkajšie a vnútorné rohože, zabraňujú pošmyknutiu v priestoroch recepcií alebo v miestach s vysokou návštevnosťou.

Spoločnosť SALESIANER MIETTEX so sídlom v Bratislave je súčasťou skupiny SALESIANER, rakúskeho rodinného podniku, ktorý vyše 100 rokov ponúka najvyššiu kvalitu pri poskytovaní služieb prania a prenájmu textílií. Vďaka inovačnej sile, jasnej orientácii na trvalú udržateľnosť, hygienu a zdravie, je spoločnosťou s vedúcim postavením na trhu v regióne Rakúsko a v strednej, južnej a východnej Európe. Jej kľúčovým predmetom podnikania je komplexné zásobovanie prenájmovými textíliami pre oblasť zdravotníctva, hotelierstva, gastronómie a priemyslu. Ponuku spoločnosti dopĺňajú textílie určené do čistého prostredia, sanitárna hygiena, ako aj reklamné a čistiace rohože.

Informačný servis