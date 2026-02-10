Séria prešľapov šéfa televízie Rai Sport počas úvodného ceremoniálu vedie členov redakcie k štrajku

Talianski športoví novinári z verejnoprávnej televízie RAI vyhlásili štrajk v dôsledku série prešľapov hlavy športového oddelenia počas otváracieho ceremoniálu zimných olympijských hier. Vedúci oddelenia Rai Sport Paolo Petrecca nesprávne identifikoval taliansku športovkyňu Matildu De Angelisovú za speváčku Mariah Careyovú a šéfku Medzinárodného olympijského výboru Kirsty Coventryovú ako dcéru talianskeho prezidenta.
Počas ceremoniálu Petrecca tiež mylne nazval milánsky štadión San Siro „olympijským štadiónom“. Navyše počas sprievodu španielskeho družstva uviedol, že Španieli sú „vždy veľmi horúci“, a o čínskych atlétkach povedal, že „mnohé z nich majú prirodzene telefóny v rukách“.
Odborový zväz novinárov Rai Sport prostredníctvom výzvy informoval, že jeho členovia prestanú používať svoje mená v olympijskej produkcii a po skončení hier vyhlásia trojdňový štrajk. „Je načase, aby sme dali najavo svoj hlas, pretože čelíme najväčšej urážke Rai Sportu. Spoločnosť by mala konečne uznať škody, ktoré spôsobil riaditeľ Rai Sportu,“ uviedli.
Podľa médií v Taliansku Paolo Petrecca nebude mať možnosť komentovať záverečný ceremoniál hier. Nominácie na popredné pozície v talianskom verejnoprávnom vysielaní sú často politicky motivované a Petrecca bol v minulosti obviňovaný z náklonnosti k talianskej premiérke Giorgii Meloniovej.
Opozícia v stanovisku uviedla, že olympijské hry predstavujú obdobie maximálnej zodpovednosti pre verejnoprávne vysielanie, no Rai podľa nich „ponúklo svoju najhoršiu verziu: tú, ktorú poznáme príliš dobre pod názvom TeleMeloni“. Paolo Petrecca predtým viedol Rai News.