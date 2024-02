Šeliga dúfa, že koalícia nebude zasahovať do rozhodovania Ústavného súdu. Ficovi adresoval odkaz

Bývalý poslanec parlamentu Juraj Šeliga (Demokrati) verí, že Ústavný súd SR bude o koaličnej novele Trestného zákona rozhodovať nezávisle a že vládna koalícia na čele s predsedom vlády Robertom Ficom (Smer-SD) nechá súd konať samostatne a nebude sa pokúšať zasahovať do jeho práce.

Reagoval tak na rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej novelu podpísať a obrátiť na ústavný súd s podnetom na jej posúdenie.

Šeliga rozhodnutie hlavy štátu ocenil s tým, že nie je ľahké pripojiť podpis k tak „hanebnej novele“. Tento krok je preto podľa neho dôkazom, že prezident musí vidieť celý obraz a chápať všetky dôsledky svojich rozhodnutí.

„Je to práve ústavný súd, ktorý dnes stojí pred historickou úlohou vyjasniť mantinely vládnej moci a reagovať na pokus o “samoamnestiu” politikov. Dejiny budú veľmi pozorne sledovať, čo ústavný súd urobil a ako argumentoval,“ skonštatoval Šeliga.

Zároveň varoval premiéra Roberta Fica, aby sa ani len nepokúšal zasahovať do práce súdu alebo sa snažil zastaviť riadny proces publikácie novely, prípadne rozhodnutia ústavného súdu. „Toto by bolo sabotážou a priamym útokom na ústavné zriadenie Slovenskej republiky, ktoré by nepochybne malo trestnoprávne dôsledky,“ dodal Šeliga.